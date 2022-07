Retaper ses meubles avec du nettoyant à four

Si vous suivez des influenceurs sur Instagram ou sur TikTok, vous avez probablement déjà entendu parler de cette nouvelle façon de décaper des meubles en bois. Tour d'horizon d'une toute nouvelle tendance qui donne soudainement envie de tout décaper dans la maison!

• À lire aussi: Route des antiquaires: les adresses incontournables pour dénicher des trouvailles vintage

Décaper un meuble peut paraître un long processus pénible qui nécessitera de longues heures de travail... et de patience! Il existe de nombreuses méthodes pour décaper les meubles, mais l'une des plus simples consiste à utiliser un nettoyant pour le four afin d'enlever la finition et laisser apparaître le beau bois naturel caché en dessous.

Utiliser un nettoyant pour four pour décaper des meubles

Vous êtes déjà tombé sur un meuble que vous adorez, mais dont la finition ne vous plaisait pas ? Il a peut-être des nuances de rouge ou d'orange et ne correspond pas à l'esthétique de la maison.

La méthode du nettoyant pour four est excellente pour transformer ce type d'articles en bois massif et faire ressortir une magnifique finition. En plus d'être rapide et facile, cette façon de faire permet d'obtenir un aspect blanchi naturel.

Au cours du processus, vous utiliserez de l'eau pour rincer les produits chimiques. Ce rinçage à l'eau fait remonter le grain du bois et le fait apparaître rugueux ou craquelé par endroits.

Le produit final sera légèrement décoloré et présentera des variations de teintes plus claires, ce qui en fera une pièce vraiment unique en son genre.

Avant de se lancer

Avant de courir au magasin et d'acheter du nettoyant pour four en quantité, il y a quelques questions à se poser pour déterminer si cette méthode est le bon choix pour votre meuble.

Votre meuble est-il en placage ? S'agit-il d'un meuble en bois massif ? Voulez-vous restaurer le meuble ou souhaitez-vous lui donner un aspect naturel et vieilli ? Ce sont tous des facteurs très importants à prendre en compte lorsque vous envisagez d'utiliser un nettoyant pour four pour décaper un meuble.

Quel nettoyant pour four utiliser?

Le nettoyant pour four Easy-Off est un agent nettoyant puissant utilisé pour éliminer la graisse et les taches de nourriture dans le four. Il est utilisé depuis des années pour les zones difficiles à nettoyer dans le four, où la nourriture est incrustée. En raison de sa nature détachante, il est idéal pour enlever les taches sur le bois massif.

Gardez à l'esprit que le nettoyant pour four est une technique très puissante et forte pour enlever les taches. Le résultat final est un bois magnifiquement séché et d'apparence naturelle.

Comment décaper un meuble à l'aide d'un nettoyant à four

Voici les quelques étapes à suivre pour redonner une seconde vie à un meuble qui possède un beau cachet: