TOP 10: les plus beaux terrains de golf à découvrir au Québec

Le Québec regorge de magnifiques terrains de golf et l'été est la parfaite saison pour parcourir la province et découvrir les plus beaux parcours. Avis aux amateurs·trices de golf: la lecture de cet article pourrait vous donner une envie soudaine de partir jouer au golf.

TOP 10: LES PLUS BEAUX TERRAINS DE GOLF AU QUÉBEC

1. Club de golf Fairmont Le Manoir Richelieu, Charlevoix

Le Club de Golf du Fairmont Le Manoir Richelieu s’est taillé une place de choix dans le cœur des golfeurs·euses depuis 1925.

Vivez une expérience unique qui débute par la traversée d'un sentier panoramique avec votre voiturette électrique jusqu’au pavillon du club où vous attendent des paysages dignes des plus belles cartes postales.

Que vous souhaitiez jouer 9, 18 ou 27 trous, tout est possible!

2. Club de golf de Bic, Bas-Saint-Laurent

Situé à proximité du Parc national du Bic, le Club de golf de Bic se joue dans un véritable décor enchanteur. Vous serez charmé par la qualité du terrain et sa vue imprenable sur les îles du Bic.

Cet hallucinant parcours compte 18 trous. Allez-y pour le plaisir des yeux autant que pour le sport!

3. Club de golf Royal Montréal

Fondé en 1873, le Royal Montréal est le plus ancien club de golf en Amérique du Nord. Ce golf a neuf fois été l’hôte de l’Omnium Canadien, dont quatre sur son site actuel.

On y retrouve une piscine, des terrains de tennis et 45 trous de golf, dont le splendide parcours Bleu que plusieurs pros hissent parmi les 100 plus beaux parcours au monde.

4. Club de golf Laval-sur-le-Lac

Le Club Laval-sur-le-Lac est l'un des plus prestigieux clubs privés de golf en Amérique du Nord.

Deux magnifiques parcours de golf font la fierté du Club Laval-sur-le-Lac. Avec leurs défis et caractères respectifs, ils offrent une expérience de jeu unique et des plus agréables pour les golfeurs de tous les niveaux.

5. Golf Château-Bromont, Cantons-de-l'Est

Situé dans les Cantons-de-l'Est, le Golf Château-Bromont certifié parcours de championnat vous éblouira par son panorama. Les verts sont d’une qualité impeccable année après année, sachant plaire à l’élite golfique et en fait un des parcours les plus admirés et les plus prisés au Québec.

Ce parcours de golf au décor spectaculaire offre un défi à tous les golfeurs, débutants comme expérimentés.

6. Golf La Tempête, Chaudière-Appalaches

Le Golf la Tempête est le premier parcours de golf de calibre international de la région de Québec.

Conçu par un duo réputé d'architectes québécois, Darrell et Warren Huxham, le parcours du Golf La Tempête fait classe à part dans la région de Québec avec un design moderne, un tracé de championnat et des prises de vue tout simplement spectaculaires.

Hôte de deux événements internationaux depuis son ouverture en 2005, le Golf La Tempête s'est forgé une place parmi les meilleurs clubs de golf du Canada.

7. Golf Le Diable, Laurentides

Amateurs·trices de golf, le parcours du golf Le Diable saura combler vos attentes avec ses 7056 verges, de belles fosses de sable rouge et ses allées étroites.

Ce chef-d'œuvre unique conçu en 1998 par les maîtres architectes Michael Hurdzan et Dana Fry, mettra votre élan et votre précision à rude épreuve.

8. Club de golf Lac St-Joseph, Capitale-Nationale

Situé à proximité de la ville de Québec, à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le parc du Club de golf Lac St-Joseph compte 6 jalons dont 3 200 verges pour les débutants et jusqu’a 6270 verges pour les plus expérimentés.

Vous serez enchantés par son terrain de golf parfaitement manucuré et l’atmosphère de détente en pleine nature qui y règne.

9. Golf Carleton-sur-Mer, Gaspésie

Bercé au sud par la mer et protégé au nord par la montagne, le parcours de 18 trous du Golf Carleton-sur-Mer est et restera toujours un terrain à faire rêver.

Que vous soyez débutants ou golfeurs chevronnés, ce parcours vous fera passer par toute une gamme d’émotions.

10. Club de golf des Îles-de-la-Madeleine

Le Club de golf des Îles-de-la-Madeleine vous offre la possibilité de pratiquer le golf.

Les experts se rendront à l'unique terrain de 9 trous de L'Étang-du-Nord pour s'élancer tout en profitant du magnifique paysage à l'horizon.

À vos bâtons, prêts, partez découvrir ces joyaux de la province!