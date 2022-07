De parfaites serviettes pour l'été!

Qui dit sortie au parc ou à la plage dit, bien sûr, serviettes! Que ce soit pour pique-niquer au parc, pour aller en bateau ou pour aller à la piscine municipale, la serviette est clairement un must à avoir en été. C'est pourquoi on vous propose aujourd'hui de chouettes entreprises d'ici et d'ailleurs qui fabriquent de jolies serviettes, parfaites pour vos sorties estivales!

1. Balmy Towel

Balmy c’est une collection de serviettes turques, tissées au métier à tisser à la main et c’est aussi une magnifique collection art de vivre pour égayer votre maison et votre quotidien, par la belle Saskia Thuot.

Chaque morceau est créé pour celles et ceux qui s’assument, s’aiment et profitent de chaque instant en solo ou en bonne compagnie.

2. Solem

Solem vous propose des serviettes de plage haut de gamme d’une douceur inégalée avec des designs québécois qui sauront vous charmer.

Solem a créé une serviette de plage en microfibre sur mesure pour répondre à vos besoins sans compromis. L'entreprise du Saguenay-Lac-St-Jean a opté pour une impression recto verso afin de vous offrir une serviette de plage aussi belle des deux côtés, vous donnant ainsi l’impression d’avoir deux serviettes en une !

Vous aimerez aussi la pochette de transport assortie à votre serviette que vous pourrez porter à l’épaule ou au dos. Pourquoi ne pas utiliser cette pochette également pour y ranger vos effets pendant la baignade?

3. Kawelä

L'entreprise québécoise Kawelä possède de magnifiques serviettes en microfibre pour tous les goûts! Elles peuvent absorber jusqu'à 1 litre d'eau et prennent environ 1 heure à sécher, le rêve! Les serviettes Kawelä se démarquent par leur texture gaufrée très douce. Le sable ne collera pas à la serviette, un aspect bien pratique à la plage!

Vous pouvez vous en servir à la piscine, en camping, en plein air, en vacances à la plage ou durant vos activités sportives. Leur format compact les rend très pratiques puisqu'elles ne prennent pas de place.

4. Atelier côtier

Atelier Côtier c'est une équipe créative multidisciplinaire qui s'inspire de son milieu de vie pour créer une variété d'objets allant de l'art aux produits utilitaires, à partir de différents matériaux.

Cette serviette est faite à partir de bouteilles de plastique recyclées et promet une matière douce et absorbante dont vous ne pourrez plus vous passer. Elle est parfaite pour la plage, le yoga et les voyages car elle sèche rapidement. Chouettes illustrations de Phanie Bernier incluses !



5. Nerka

Nerka est une entreprise québécoise proposant des serviettes en microfibre de haute qualité qui répondent aux besoins de la vie moderne, toujours à un prix abordable. Cette compagnie d'ici veut transmettre sa passion pour le voyage et les sports aquatiques. Ses serviettes en microfibre sont conçues pour vous accompagner dans chacun de vos périples, peu importe la saison.

Leurs collections sont développées dans le respect de l’environnement et toutes leurs actions sont réalisées avec une vision écologique et éthique.

Toutes leurs serviettes sont confectionnées avec amour dans la région de Bellechasse, où aucun détail n'est laissé au hasard.

6. Slowtide

Slowtide est le résultat d'une collaboration entre trois amis qui voulaient transmettre leur style de vie à travers des produits uniques.

Découvrez une serviette incroyablement douce et absorbante, ornée d'un motif magnifique aux couleurs vives.

Slowtide collabore avec des marques, des artistes et des photographes pour créer des designs uniques qui transforment de banales serviettes en véritables œuvres d'art.

7. Carré blanc

Carré Blanc ne déçoit jamais! Pas non plus quand il est question de linge de bain et de serviettes de plage de grande qualité.

Avec ses pompons multicolores et son motif animalier grandeur nature, la fouta Flamant est l’accessoire qu’il vous faut pour cet été !

Intergénérationnelle, cette serviette de plage qui fleure bon le soleil revêt des tonalités vitaminées qui ne manqueront pas de faire sensation sur le sable. Cette fouta imprimée dispose d’une face en bouclette de coton pour plus de confort. Il ne vous reste plus qu'à bronzer avec style !

8. Les vêtements Shack

Bien plus qu'une marque, Shack confort et aventures, c'est d'abord et avant tout des accessoires et vêtements conçus pour le bien-être, le confort et l'aventure.

Leur collection nature est fièrement conçue et produite au Québec. Elle vous permet d'harmoniser vos activités avec ce que la nature nous offre grâce à l'utilisation de matériaux naturels tels que le bambou et le coton biologique.

Vous adorerez leur poncho serviette, pratique pour toute la famille !

9. Famille nomade

Famille Nomade est une griffe créée et inspirée par son plaisir de voyager en famille avec chacun son regard, sa vision.

Leur gamme reflète la simplicité, l’authenticité et le raffinement. Les foutas signées Famille Nomade sont une invitation au voyage, au partage de moments précieux en famille ou entre amis ou une façon toute simple de rechausser l’élégance et le charme de votre demeure.

10. Lualoha

Lualoha, c'est bien plus qu'une serviette... Les Lualoha sont légères, sèchent rapidement et sont extrêmement absorbantes.

Choisissez ce large jeté estival à rayures bohèmes et teinté de nuances pastel estivales. Cette marque vous propose de belles serviettes fabriquées en Turquie, qui vous feront sentir en vacances à longueur d'année !