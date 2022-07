Quoi faire pour éviter la « glissade de l'été »

En vacances depuis quelques semaines déjà, vos enfants et adolescents ont peut-être (déjà!) commencé à oublier certaines connaissances acquises durant l'année scolaire. On vous propose donc quelques outils afin d'éviter qu'ils en oublient trop d'ici le retour en classe.

Avez-vous déjà entendu l'expression « la glissade de l'été » ? Celle-ci ne fait pas référence aux fameuses glissades d'eau dans lesquelles les enfants s'amusent comme des fous...

Qu’est-ce que la glissade de l’été?

La glissade de l'été, dans le monde de l'éducation, fait référence au recul des acquis pendant la période estivale. Ce phénomène se produit chaque année.

C'est que, le cerveau des enfants (et celui des adultes aussi), oublie certaines informations ou habiletés lorsqu'il n'a pas besoin de les utiliser sur une période plus ou moins longue... comme l'été.

Des activités éducatives accessibles aux jeunes

Le Réseau québécois pour la réussite éducative offre des activités ludiques à saveur pédagogique à plus de 82 000 jeunes à travers le Québec, cet été. Elles toucheront tant la littérature, les sciences, les mathématiques que l’activité physique et les relations interpersonnelles.

Parmi les activités offertes, on compte notamment des animations autour de la lecture, l’écriture et le calcul, des camps de socialisation linguistique, des camps sportifs et de plein air, des ateliers manuels, des sorties culturelles et des leçons culinaires.

Une attention particulière sera accordée aux jeunes provenant de milieux défavorisés, aux jeunes allophones, ainsi qu’aux élèves présentant des difficultés d’apprentissage, qui sont plus à risque d’être affectés par ce phénomène. L’été est le meilleur moment pour décompresser, mais pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage, cela peut créer un climat propice au phénomène de la glissade de l’été.

Au total, des activités seront organisées dans près de 2 500 lieux fréquentés par les jeunes au Québec.

Réseau québécois pour la réussite éducative

Un phénomène exacerbé par la pandémie

Le phénomène de la « glissade de l’été » existait bien avant la crise sanitaire. Le contexte pandémique n'aide toutefois en rien certains jeunes plus à risque.

Lors de la rentrée scolaire, l'enfant qui n'a pas été stimulé du tout pendant l'été pourrait avoir à gravir une marche un peu plus haute pour retrouver le rythme de l'école et des apprentissages.

Comment agir pour prévenir le déclin de l’apprentissage chez les enfants?

Il est possible, en tant que parents et intervenant•es, de mettre en place des conditions qui atténuent la glissade de l'été comme :

Proposer des livres ou lire au parc ou à la plage Suggérer des projets tels que : construire une cabane à oiseau, planifier une sortie pendant les vacances, faire une recette, faire des expériences scientifiques, etc. Mettre des jeux pédagogiques à disposition Jouer aux cartes ou à des jeux de société Poser des questions qui font réfléchir Initier des activités de création

L'objectif est de les amuser en le faisant. Selon le Réseau Réussite Montréal, l’accès aux ressources et aux activités d’enrichissement fait une différence dans l'atténuation de la glissade de l'été.

Les professionnels du soutien scolaire pour vous aider

Vous vous sentez à court de solutions malgré vos efforts à la maison? Vous continuez de remarquer des difficultés chez votre enfant pendant l'été? Il existe une foule de professionnel·les peuvant vous aider à trouver la solution la plus adaptée pour votre enfant.

Ceux-ci travaillent d'arrache pied pour stimuler les petits élèves selon leurs défis et leurs intérêts.

En poursuivant les suivis pendant la période estivale, votre enfant pourrait vivre une rentrée scolaire plus douce puisque son cerveau sera prêt et entraîné ! 🧠💪