Patrick Benoit fait un road trip 100% électrique jusqu'en Floride

Notre chroniqueur à la circulation, Patrick Benoit, a récemment pris congé de cônes oranges et de bouchons pour s'évader en famille quelques jours du côté de la Floride.

Notre pro de la circulation s'est récemment payé tout un road trip en famille. Patrick Benoit a pris la clé des champs, direction la Floride en compagnie de sa douce, Jessica et ses 2 grands garçons.

Courtoisie: Patrick Benoit

Montréal-Floride 100% électrique

Amateur de voiture qu'il est, Patric a choisi de s'y rendre en roulant... sans consommer une seule goutte d'essence! Le père de famille a fait le trajet Montréal-Floride avec une voiture Tesla 100 % électrique.⚡️

Dans la légende sous la publication partagée hier sur son compte Instagram officiel, il a partagé son appréciation après avoir parcouru en tout près de 5 000 kilomètres aux États-Unis en roulant électrique :

« Constat: le réseau de Superchargeurs Tesla permet d’aller là où on veut sans aucune inquiétude. Ce qui ne serait sans doute pas le cas avec un autre véhicule électrique.

Plus d’arrêts (une dizaine entre 15 et 40 minutes) pour charger = trajet plus facile pour tous. Les enfants ont du plaisir à se dégourdir en jouant (ballon, freesbee, etc) ça permet de luncher, grignoter, jaser avec d’autres voyageurs, visiter et prendre son temps.

L’autopilote est franchement agréable et permet d’être beaucoup moins fatigué, si bien que j’ai conduit l’aller ET le retour (ce dernier d’un seul trait)

En résumé, une expérience mémorable et... pas mal parfaite! »

Courtoisie: Patrick Benoit

Arrêt obligé à Walt Disney

Tant qu'à avoir autant roulé... aussi bien en profité! Le père de famille et sa bande ont profité de quelques jours à Walt Disney.

Manèges, spectacles et rencontres de mascotte étaient au rendez-vous! Gageons qu'ils se sont bien amusés, si on se fie à ce cliché pris sur le vif en sortant du nouveau manège des Gardiens de la Galaxie.

Courtoisie: Patrick Benoit

Comme superbe souvenir, le clan a pris la pose devant l'énorme château icônique de Cendrillon.

Courtoisie: Patrick Benoit

Recharger la batterie à Daytona

Après avoir profité du merveilleux monde de Disney, la petite famille s'est dirigée vers Daytona pour profiter de quelques jours de repos.

Courtoisie: Patrick Benoit

Au menu: levers de soleil, plage et baignade dans la mer! Bien reposé, Patrick reprend la route... mais cette fois, en studio. Retrouvez-le à la circulation, tous les matins de semaine, dès 6h!