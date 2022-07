Le 9h15

Avec Guillaume Duranceau-Thibert, on visite la belle région de l’Abitibi!

L’Abitibi-Témiscamingue c’est d’abord un territoire immense propice au dépaysement et à la déconnexion. C’est aussi une culture singulière marquée d’histoire, de festivals et d’art urbain. C'est l'aventure en nature par ses 2 parcs nationaux, sa réserve faunique et ses 22 000 lacs et rivières. C’est surtout l’accueil sincère d’un peuple fier et heureux de recevoir avec les attraits historiques qui permettent de découvrir l’histoire de la nation Anicinabe.

L’Abitibi-Témiscamingue c’est une région « gâtée par la nature ». Le road trip parfait !