Mieux gérer vos finances personnelles: 5 livres à se procurer absolument!

Envie d'améliorer votre niveau de connaissances en matière de finances et de gestion de vos avoirs? Voici 5 ouvrages à vous procurer (ou à offrir!) pour prendre de bonnes décisions en tant qu'investisseur et qui sait... peut-être même vous faire économiser gros !

TOP 5 : MEILLEURES LECTURES DE FINANCES PERSONNELLES

1. Petits secrets et gros mensonges de votre banquier, Fabien Major

Les banques ne sont pas là pour faire la charité, on s'en doute bien. Mais ce qui est moins connu, c'est qu'elles ne sont pas tenues de favoriser le meilleur intérêt de leurs clients. La raison est simple : les bénéfices des banquiers passent d'abord.

Fabien Major jette un nouvel éclairage sur la gestion de nos finances personnelles. Il offre un point de vue de l'intérieur sur tout ce qu'on s'efforce de nous vendre, directement ou à notre insu. Car c'est bien de vente qu'il s'agit : pour satisfaire leurs actionnaires et grossir les primes de leurs dirigeants, les banques demandent à leurs employés d'atteindre des quotas souvent irréalistes, et ont recours à des pratiques très discutables – et parfois, carrément illicites. Mais, si l'on ne peut pas se fier aux conseils de son banquier, où placer et comment gérer son argent?

Ce livre révèle toutes les ruses des institutions bancaires et donne des clés au lecteur pour protéger et faire fructifier son capital en évitant les pièges. Des exemples concrets et des mises en situation l'aideront à reconnaître les signes d'une possible duperie et, surtout, à faire respecter ses droits.

Prix: 24,95$

Achat: Petits secrets et gros mensonges de votre banquier

2. Courtage en ligne : Petit guide pour l'investisseur autonome, Stéphane Desjardins

Vous voulez vous lancer dans l'aventure de l'investissement autonome ? Vous avez raison ! L'argent qui dort se déprécie, et placer soi-même son épargne en bourse est un bon moyen de la faire fructifier. En revanche, il faut s'assurer de faire ses devoirs.

Comment se constituer un « trésor de guerre » ? Quelle attitude adopter devant les soubresauts du marché ? Peut-on – et devrait-on – emprunter pour investir ? Quels indicateurs surveiller quand on détient des titres ? Et bien sûr, l'éternel dilemme : quand vendre et quand acheter ?



Journaliste financier chevronné et investisseur averti, Stéphane Desjardins explique dans ce guide tout ce qu'il faut savoir sur les stratégies à adopter, les approches à privilégier et les pièges à éviter pour gérer ses placements – et ses émotions ! – intelligemment.

Prix: 26,95$

Achat: Courtage en ligne : Petit guide pour l'investisseur autonome

3. La fascination de l'ogre ou Comment desserrer l'étau de la finance, Laurence Scialom

La finance fonctionne aujourd'hui en vase clos, au service avant tout de ses propres intérêts.

Or les banques sont censées répondre aux besoins des sociétés de financer des projets et de gérer les risques : comment a-t-on pu oublier ainsi l'essentiel ? Pourquoi les États servent-il aussi docilement les intérêts du secteur financier ?

L'essai de Laurence Scialom ambitionne de démystifier la finance et de permettre une réflexion autonome de chacun sur ces interrogations. Il renforce les capacités d'autodéfense de nos économies face à une finance souvent devenue prédatrice : cessons de nourrir l'ogre !

En appliquant les réformes esquissées dans cet ouvrage, nous parviendrions à considérer la finance avec lucidité et à la remettre à sa juste place.

Prix: 34,95$

Achat: La fascination de l'ogre ou Comment desserrer l'étau de la finance

4. 99 trucs pour réduire l'endettement, Emmanuelle Gril

Que ce soit pour acheter un bien, réaliser un projet ou pallier un manque à gagner, nous sommes tous appelés à emprunter.

Le crédit fait même partie de notre quotidien et, dans bien des circonstances, c'est un outil qui peut s'avérer très utile. Cependant, s'il est mal géré, il peut vite nous empoisonner la vie, et pour longtemps.

Pas besoin d'être au bord du gouffre pour vouloir réduire ses dettes! Dans cet ouvrage, Emmanuelle Gril démystifie l'univers du crédit et nous aide à établir des stratégies pour prévenir le surendettement, ou y remédier.

Elle aborde, entre autres :

le fonctionnement des agences de crédit;

les causes et les conséquences de l'insolvabilité;

la faillite personnelle;

la proposition du consommateur;

les bonnes habitudes de la santé financière.

Prix: 24,95$

Achat: 99 trucs pour réduire l'endettement

5. Placements verts, mythes et réalité : ce que vous gagnerez à y investir, Guillaume Sommerer

Dans ce guide destiné aux professionnels de la finance comme aux particuliers épargnants, G. Sommerer explique en quoi les placements durables, responsables et environnementaux sont financièrement rentables.

Il détaille les offres existantes et les opportunités qu'elles ouvrent mais analyse aussi leur efficacité, leur fiabilité ainsi que leurs effets indésirables.

Prix: 32,95$

Achat: Placements verts, mythes et réalité : ce que vous gagnerez à y investir