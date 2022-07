Bleuets: les meilleurs endroits pour en cueillir et comment les conserver

La saison des bleuets bat son plein dans plusieurs régions du Québec. On vous dit où aller en cueillir et surtout, comment les conserver pour pouvoir étirer le plaisir tout au long de l'année !

Quoi de plus délicieux que de bons bleuets du Québec en saison ! On les aime autant en desserts, en collations qu'en confitures.

Au Québec, on répertorie plusieurs dizaines de cultivars de bleuets en corymbe. La majorité des cultivars sont choisis en fonction de la rusticité des plants, de la hâtivité de la récolte, du goût et du calibre des bleuets ainsi que de leur rendement.

Le cultivar le plus populaire demeure sans aucun doute le Patriot. Les producteurs agricoles optent aussi fréquemment pour les variétés Northland, Blueray, Reka, Duke, Bluecrop, Hardyblue, Polaris, Northblue et Bluetta, pour ne nommer que ceux-là.

5 ENDROITS OÙ CUEILLIR DE DÉLICIEUX BLEUETS

1. Les Bleuets du Vire-Crêpes, Lévis

Spécialisé dans le bleuet en corymbe (bleuet géant) Les Bleuets du Vire-Crêpes offre l'autocueillete de ce fruit magnifique dans ses champs de Saint-Nicolas.

Autocueillette dans un site enchanteur, vente de produits du terroir et de produits cosmétiques aux bleuets, dégustation de savoureux déjeuners ou desserts dans l'ambiance chaleureuse du Café du Vire-Crêpes sans oublier leur vedette, la crème glacée molle aux bleuets.



Tous les jours de 9h à 17h

2. Les Petits Fruits bio, bleuetière, Granby

Installée sur une terre abandonnée d’anciens pâturages, Les Petits Fruits Bio est une ferme dévouée à la production de bleuets certifiés biologiques depuis maintenant 15 ans.

Située tout près de Granby, cette ferme se spécialise tant dans l’auto-cueillette que dans la congélation de bleuets bien frais pour les périodes plus froides.

Les Petits Fruits Bio vous offrent dans leur bleuetière, des bleuets biologiques certifiés via une culture sans pesticides, sans herbicides et sans insecticides. Vous pouvez vous les procurer au kiosque à la Ferme déjà cueillis et en autocueillette de la mi-juillet jusqu'à la mi-août.

Ouvert tous les jours sauf s'il y a de la pluie

3. Bleutière Linda & Ulric Blueberry Farm, Saint-Anicet

Unique bleuetière à l’ouest de la Montérégie, découvrez ce splendide site en longeant le fleuve Saint-Laurent et la route 132.

Arrêtez-vous à la Bleuetière Linda et Ulrich pour vous procurez d’excellents bleuets, déjà cueillis ou en auto-cueillette.

Tous les jours de 8h à 17h

4. Bleuetière touristique de Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini compte une bleuetière touristique dans le secteur la Pointe-des-Pères, en plein centre-ville.

La Bleuetière touristique est accessible aux visiteurs lors de la période de cueillette (mi-juillet à la fin d’août) et permet aux visiteurs de cueillir des bleuets, d’en acheter sur place ou de découvrir de nombreux produits dérivés.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 16h30

5. Bleuetière Marland, Saint-Marie

La Bleuetière Marland est une entreprise familiale agrotouristique spécialisée dans la culture des petits fruits et légumes.

La réputation de cette entreprise familiale provient de la propreté des lieux, de la qualité des produits, du service à la clientèle courtois ainsi que de l’expérience authentique qu’on y propose. Ça vaut le détour !

Tous les jours de 8h à 20h, si la disponibilité des fruits le permet

Conservation des bleuets

Voici nos conseils pour bien conserver vos bleuets frais remplis de saveurs.

Le bleuet frais se conserve plus d’une semaine au réfrigérateur. En revenant de votre cueillette, étalez les fruits en couches minces sur une plaque ou un linge pendant environ une heure pour laisser s’évaporer l’humidité excédentaire. Par la suite, conserver les bleuets dans un contenant hermétique au réfrigérateur.

En garder toute l'année

La congélation des bleuets est aussi simple. Le secret d'une bonne congélation des bleuets est de bien faire sécher les baies avant de les placer au congélateur.

Il n'est pas nécessaire de rincer les bleuets avant de les congeler. Placez-les simplement, avec leur contenant d'origine, dans des sacs de plastique scellés et congelez-les.

Vous pouvez aussi, si vous préférez les rincer d'abord, les sécher à l'aide de serviettes en papier, puis les transférer dans des contenants de congélation ou des sacs de plastique scellés pour les congeler.

Les bleuets se congèlent individuellement et on peut en prélever exactement la portion dont on a besoin. Si vous ne les rincez pas avant, souvenez-vous de le faire au moment de les utiliser.