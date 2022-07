Jeux de société à essayer en vacances ou au chalet

Les vacances ou un week-end en chalet sont le parfait prétexte pour déconnecter des écrans et se rassembler autour d'un bon vieux jeu de société. On vous en fait découvrir 5 que vous adopterez rapidement !

DES JEUX DE SOCIÉTÉ À TESTER CET ÉTÉ

1. Spot It! Beach

Spot It, c'est 30 cartes, 31 symboles et toujours un seul symbole commun entre deux cartes. Trouverez-vous le symbole identique dans cette bataille d'observation?

Mettant de l'avant des images stylisées reliées à la plage, les cartes sont en plastique, 100% à l'épreuve de l'eau. Avec cette version qui résiste à l'eau, jouez à la plage, à la piscine et en camping!

Il n'y a qu'un seul symbole identique entre deux cartes. Soyez le premier à le voir pour l'emporter!

Dobble

4 ans et +

2 à 5 joueurs

ACHETER ICI

2. Just One

Just One est un party game coopératif où vous jouez tous ensemble pour découvrir le plus de mots mystères.

Trouvez le meilleur indice pour aider votre équipier et soyez original, car tous les indices identiques seront annulés !

8 ans et +

3 à 7 joueurs

ACHETER ICI

3. Jungle Speed

Être le premier à attraper le totem posé au centre de la table lorsque deux cartes identiques apparaissent.

Amusez-vous autour de grandes cartes visuelles et colorées pour un jeu animé d’observation, de discrimination visuelle et de rapidité du geste.

7 ans et +

2 à 10 joueurs

ACHETER ICI

4. Le jeu de la boulette

Voici un jeu de devinettes procurant du plaisir sans fin où vous devrez faire preuve de rapidité d’esprit.

Écrivez ce qui vous passe par la tête ou laissez-vous guider par le thème révélé par le dé.

Croyez-vous les autres capables de faire deviner ce mot? Donnez tous les indices que vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, mimez et risquez-vous même à prendre une pose loufoque. Chiffonnez. À vos marques, prêts? Déboulettez!

7 ans et +

3 joueurs et +

ACHETER ICI

5. Les aventuriers du rail

Le jeu Les Aventuriers du Rail vous invite à bord d’une aventure ferroviaire dans laquelle vous collectez des wagons pour prendre le contrôle de chemins de fer reliant les différentes villes d’Amérique du Nord.

Plus longues seront vos routes, plus vous marquerez de points.

Des points supplémentaires seront attribués à ceux qui auront su connecter les villes désignées par leurs cartes Destination, ainsi qu’au(x) joueur(s) au réseau ferroviaire le plus long.

8 ans et +

De 2 à 5 joueurs

ACHETER ICI

6. Loups-Garous de Thiercelieux

Ce jeu de société pour tous est le parfait compagnon des soirées autour d’un feu de camp. Loups-Garous est le jeu d’ambiance idéal pour les grands groupes de joueurs.

Dès que vous passez la dizaine de joueurs, c’est la référence idéale pour passer un excellent moment dans un climat de rôles secrets, de doutes, de bluff et de discussions animées.

Des loups-garous se sont infiltrés parmi les innocents villageois et dévorent une victime chaque nuit.

Les furieux villageois parviendront-ils à les éliminer? Au jeu!

10 ans et +

De 8 à 18 joueurs

ACHETER ICI

7. Sul'bord d'la 20

Une balade sur l'autoroute 20 peut sembler banale mais la connaissez-vous bien ? Deux équipes, des questions originales, des défis, du plaisir en découvrant des anecdotes du Québec.

Êtes-vous prêts pour la 20 ? C'est un jeu sur les cartes de connaissances générales sur les différentes régions du Québec que sillonne l'autoroute 20.

C'est un jeu pour les grands et petits groupes, pour s'amuser et découvrir le Québec. Excellent pour les longs trajets d'autoroute avec vos ados!

10 ans et +

2 joueurs et +

ACHETER ICI

8. Kabammm!

Kabammm! est un jeu de rapidité et d’observation.

Élevez vos réflexes au niveau de super héros en vous débarrassant le plus rapidement possible de vos cartes et en faisant des combinaisons hyper puissantes!

7 ans et +

2 à 6 joueurs

ACHETER ICI

9. Paku Paku

Paku Paku est un jeu de rapidité et de dés dans lequel vous devrez brasser constamment et rapidement les dés, les passer à votre voisin et empiler de la vaisselle sans la faire tomber.

Une face verte ? Ouuuuf ! Passez vite le dé à votre voisin ! Une face rouge ? Oh non ! Déposez un bol sur la pile de vaiselle, ce qui vous fait perdre de précieuses secondes. Rapidement la vaiselle s’entasse et la pile devient de plus en plus haute.

Attention! Si vous avez tous les dés en main, vous perdez!

8 ans et +

2 à 8 joueurs

ACHETER ICI

10. Pictionnary Air

Redécouvrez le classique jeu de dessin Pictionnary dans sa nouvelle version hilarante à jouer entre amis ou en famille.

Le jeu est simple. Pigez une carde d'indice, prenez le crayon Pictionary Air et préparez-vous à dessiner dans l'espace devant vous. Votre équipe devra deviner l'indice que vous dessinez dans les airs.

L'application Pictionary Air (offert pour les appareils IOS et Android) enregistre ce que vous dessinez, donc pointez toujours le crayon Pictionary Air vers la caméra de votre appareil.

L'application enregistre votre pointage afin que vous puissiez vous amuser sans soucis.