5 conseils pour adapter votre routine beauté à la chaleur de l’été

En pleine canicule, la chaleur accablante apporte son lot de défis côté beauté: le mascara coule, le fond de teint s’évapore et la peau devient vite grasse, recouverte de sueur.

Il est donc essentiel d’adapter votre routine beauté afin de rester au frais et au sec. Pour ce faire, procurez-vous des produits qui défieront le mercure de plus de 30 degrés.

Cet été, restez à l'abri de l’humidité et de la transpiration grâce à une routine beauté parfaitement adaptée à la chaude température.

Voici 5 conseils qui promettent de sublimer votre maquillage tout l’été:

1. Appliquez de la crème solaire en tout temps

Une protection UV de plus de 30 FPS est hautement recommandée en été. En vous assurant de bien protéger votre peau, vous ralentissez son vieillissement de manière considérable et vous évitez de développer des problèmes de peau.

Ainsi, la meilleure manière de vous protéger contre le soleil et d’éviter les oublis, c’est d’utiliser une crème hydratante et un sérum qui possèdent une protection solaire.

Grâce à la Crème-Sérum illuminatrice Pinea-C FPS30, vous obtenez ce produit 3-en-1: une crème hydratante 24 h, un sérum pour la puissance et une crème solaire à large spectre FPS 30 pour la protection. Également, ce produit est certifié cruelty free (sans cruauté) et est conçu sans parabènes, sans colorants, sans sulfates et sans huile minérale.

2. Misez sur le maquillage hydrofuge

C’est terminé les yeux de raton après la saucette! Lors des grandes chaleurs, vous aurez certainement envie de faire confiance à votre maquillage. C’est pourquoi une solution hydrofuge et longue durée est à prioriser. Par exemple, partez la tête tranquille avec le Gel à sourcils hydrofuge TattooStudio de Maybelline qui remplit vos sourcils pendant 36 heures.

3. Favorisez les couvrances légères

Un fond de teint pâteux et apparent n’a pas sa place lorsqu’il fait très chaud. Évitez à tout prix d'étouffer votre peau durant cette période et laissez-la respirer en appliquant une BB Crème légère de Garnier Skinactive. Cet hydratant teinté assurera d’unifier votre teint et offrira une brillance toute douce et naturelle.

4. Amusez-vous avec des couleurs vibrantes

La belle température appelle à beaucoup d’audace. Mettez de l’avant des teintes colorées qui vous permettront de sortir de la boîte cet été. Misez sur des palettes de couleurs vibrantes et audacieuses pour créer des looks mémorables. Par exemple, optez pour le Rouge à lèvres ultra-pigmenté Shine Loud de NYX Professional Makeup qui offre jusqu’à 16 heures de brillance.

5. Terminez votre maquillage avec un vaporisateur

Afin de garder tout le travail en place, cette dernière étape est absolument essentielle. À l’aide de la brume fixatrice longue tenue de NYX, vous vous assurez de garder votre look beauté en place toute la journée. De plus, le fini velouté de la brume offre la parfaite brillance qu’on recherche en été!

Voici comment recréer un look beauté estival en quelques étapes faciles:

s

Du 29 juillet au 25 août prochain aura lieu l’événement SAISIR L’INSTANT BEAUTÉ chez Jean Coutu. Pour l’occasion, une variété de produits de L’Oréal seront en vente aux meilleurs prix possibles. C’est un rendez-vous!