Les suggestions de lecture du 31 juillet 2022

Frédérique Dufort partage ses coups de cœur littéraires du moment.

1- Casa de la Danza

Dominique Hudson

Libre Expression

Retrouvez-vous transportés dans la Havane du début des années 60-70 avec la Casa de la Danza. Une histoire émouvante sur le sacrifice d’une mère pour sa famille, alors que le monde politique de l’époque est en pleine transformation. Une disparition qui chamboulera un univers tout en permettant à de nouvelles relations de naître. Le tout, sur trame musicale latine, comme un spectacle qui se produit dans votre imaginaire. Bon voyage!

2- Aller simple pour l’inconnu

Benoit Picard

Hurtubise

Rosalie Bouchard décide de choisir le bonheur, même si elle ne sait pas trop ce en quoi cela consiste. De toute évidence, ce n’est pas sa vie monotone, sa patronne absolument horrible, son copain désabusé qui veut se caser «parce que tout le monde le fait» ou sa mère qui considère «que quand t’as une bonne vie, tu fais avec» qui la retiennent ici. Au contraire, elle en a marre que son histoire rime avec le populaire titre de Lisa Leblanc et décide d’y remédier. Vous la suivrez donc pendant un périple autour du monde, alors qu’elle cherche à trouver qui elle est et ce qu'elle veut de la vie.

Le plus intéressant de l’écriture de M. Picard, c’est qu’on embarque en plein milieu du voyage de Rosalie, et que celle-ci nous le raconte de façon un peu déconstruite, nous laissant imaginer l’avant, le pendant et la suite. Pour plusieurs, ce livre sera sous le signe de la nostalgie de ces belles années à voyager et à ne s’occuper que de soi. Pour d’autres, ce sera peut-être l’élément déclencheur pour enfin acheter un billet d’aller simple pour l’inconnu.

3- La dépoussiéreuse de crimes

Annie Richard

Editions de l’Homme

Essayer de comprendre ce qui s’est passé. Trouver des indices que plus personne ne cherche. Mais surtout, se mettre à la place des familles et tenter de leur offrir ce qu’ils n’ont jamais obtenus : des réponses. Annie Richard vous offre ici un point de vue très intimiste sur son métier de détective privée. Elle vous raconte une dizaine des enquêtes sur lesquelles elle a travaillé, afin de lever le voile sur certaines des histoires les plus mystérieuses du Québec (le tout, avec le soutien des familles des victimes, de policiers et de nul autre que Claude Poirier).

4- La jalousie est un vilain défaut

Hugo Léger

XYZ

Laurence Stewart (née Charier) est une jeune starlette qui s’est taillée une place parmi les plus grands de Hollywood. Son agente décide donc qu’il est temps de battre le fer pendant qu’il est chaud avec une biographie sur la vie de cette jeune Québécoise courtisée par les plus grands réalisateurs. Mais que peut-on écrire sur une jeune femme qui a un semblant de vie parfaite? Philippe, journaliste de métier ayant été élu pour écrire l’histoire de sa vie, devra donc démêler le vrai du faux, en gardant en tête que toute vérité n’est pas toujours bonne à dire... ou à lire.

À force d’entrevues, de rencontres et de questions, il réalisera assez rapidement que la jalousie est effectivement, un bien vilain défaut...

5- Passion BBQ

85 recettes de Maître Fumeur

Pratico Édition

Il fait beau et chaud, ça sent la visite, les gros barbecues et les pros qui s’échangent leurs techniques de «barbec».

Grâce à Passion BBQ, vous serez non seulement équipés pour mieux comprendre les fonctionnalités des différents types de grills, mais surtout, vous pourrez vous réinventer dans l'art des recettes à faire saliver. Il y en a pour tous les goûts, que vous soyez amateurs de viande, de volaille, de poisson ou même végétariens. Une salade césar (oui, sur le grill) n’aura jamais goûté aussi bon!