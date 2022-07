TOP 10 : marchés publics à découvrir cet été

Le beau temps et les récoltes débordantes du jardin... Ça donne envie de bien manger!

Le Québec offre dans toutes ses régions des marchés publics où se procurer des aliments frais de grande qualité dans une atmosphère des plus conviviales. Pour vous inspirer, on vous présente le top 10 de nos marchés préférés. C'est parti !

• À lire aussi: Profiter de l'abondance des tomates locales et savoureuses à l'année

Saviez-vous que manger local ne coûterait pas nécessairement plus cher? Selon une étude menée par Aliments du Québec, plusieurs produits d'ici ou faits ici sont vendus à des prix compétitifs.

Il peut donc être avantageux pour notre portefeuille de faire l'achat des produits du Québec. Qu'attendez-vous?

1. Marché Jean-Talon

Situé au cœur de La Petite Italie, le Marché Jean-Talon est un des plus gros marchés d’Amérique du Nord. Il se distingue par son important rassemblement de producteurs locaux de fruits et légumes, par l’offre diversifiée des nombreux boutiquiers (bouchers, boulangers, poissonniers, épiciers, etc) mais également par ses restaurateurs, qui vous mettront en appétit lors de votre visite.

Que vous soyez locavore ou à la recherche de découvertes culinaires, vous trouverez auprès de vos producteurs et artisans agroalimentaires des produits de haute qualité, saisonniers et frais de tous les jours.

Le marché Jean-Talon regorge en effet de spécialités locales mais aussi de produits d’ailleurs : il y en a pour toutes les occasions et tous les goûts!

2. Marché des jardiniers, La Prairie

Le Marché des jardiniers de La Prairie c'est : des marchands souriants, des produits d'ici, frais et savoureux !

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, le Marché des jardiniers vous séduira par son cachet unique, la présentation de ses produits et l’accueil chaleureux des marchands. Ce marché s’adresse aux consommateurs qui recherchent la variété, la fraîcheur et la qualité de produits de toutes sortes.

En plus d’y retrouver une vaste gamme de fleurs, annuelles et vivaces, vous y retrouverez des fruits et légumes, des noix, une boucherie, charcuterie, boulangerie, saucisserie, poissonnerie, fromagerie, crémerie, crêperie, sans oublier la gamme intéressante de produits maison qui vous est offerte.

3. Marché public Drummondville

Au rythme des saisons et dans une ambiance conviviale, le Marché Public Drummondville redéfinit le plaisir de manger en regroupant des produits locaux uniques et délicieux.

Partez à la rencontrer des producteurs et artisans de la région pour faire de délicieuses découvertes gourmandes. Dégustations, conseils et produits frais sont au rendez-vous dans un marché authentique situé au centre-ville de Drummondville.

Voici la liste de leurs spécialités : produits du terroir, aliments biologiques, apiculteurs, acériculteurs, boulangeries, pâtisseries, brûlerie, confiserie, fromageries, fruits et légumes, pousses et germinaisons, poissonnerie, pommiculteurs, prêt-à-manger, viandes, charcuteries et fleuriste.

4. Marché public Vieux Saint-Eustache

Dans ce marché qui se trouve au cœur du quartier historique, vous pouvez acheter une foule d’aliments frais ou cuisinés, manger sur place, écouter la musique d’artistes du coin, assister à des démonstrations culinaires, découvrir des produits du terroir, choisir des fleurs et plus encore!

On nous accueille avec le sourire à plus de 40 kiosques. On aime particulièrement : l’animation qui en fait aussi une chaleureuse fête de quartier tous les samedis.

5. Marché public de Limoilou

Toujours installé sur la 3e Avenue, en plein coeur du quartier Limoilou à Québec, le Marché public rassemble plus d’une trentaine de producteurs et de transformateurs de la grande région de Québec au courant de la saison et plus d’une vingtaine à chaque dimanche.

Voilà une parfaite occasion de découvrir les saveurs et les couleurs de produits frais de la belle grande région de Québec !

6. Marché Vieux Aylmer

Le Marché Vieux Aylmer est situé au coeur du village historique d’Aylmer. Il compte plus de 40 maraîchers, artisans et producteurs de la région de l’Outaouais.

Sa mission : promouvoir la production agricole régionale. Il soutient les entreprises dans la vente de leurs produits alimentaires et artisanaux fabriqués en Outaouais et les environs.

Se tenant tous les dimanches de 10h à 15h, jusqu'au 3 octobre, le marché offre aussi plusieurs activités pour toute la famille.

7. Grand marché de Québec

Situé au cœur de la ville, le Grand marché de Québec est une destination incontournable pour profiter pleinement des saveurs d'ici. Plus d'une centaine de producteurs, transformateurs et artisans y proposeront des produits régionaux diversifiés et d'une grande qualité.

L’odeur du café fraîchement moulu, celle du pain tout juste sorti du four, l’éclat des fruits et légumes cueillis le matin et l’effervescence des allées animées par des producteurs passionnés; visiter le Grand Marché de Québec c’est vivre une expérience authentique et unique !

8. Marché Godefroy

Le Marché Godefroy, c'est LA pour mettre la main sur des trésors de l’agroalimentaire régional ! Tous les week-ends, laissez-vous inspirer par la fraîcheur, la saveur et la qualité des aliments et produits locaux.

Profitez de la terrasse, de l’animation culinaire et dégustez les spécialités des marchands sur place. Que vous préfériez les légumes bios, le poisson frais et les fruits de mer, les fromages artisanaux ou encore les produits de l’érable, vous trouverez assurément, au Marché Godefroy, tout le nécessaire pour mettre la région dans votre assiette. Bref, c’est une destination en soi !

9. Marché public Yamachiche

Le Marché public de Yamachiche est ouvert tous les samedis de l’été sur le stationnement de l’église Yamachiche, beau temps, mauvais temps.

Celui-ci est situé dans un site enchanteur, au coeur du village de Yamachiche, près de l’enfilade des réputées « Maisons rouges » et voisin du parc pour enfants sous les arbres centenaires. Un endroit idéal pour pique-niquer et goûter à vos découvertes locales !

10. 1555 Marché public de Saint-Hyacinthe

Le 1555 Marché public de Saint-Hyacinthe est en fait le plus ancien marché public du Québec, toujours et uniquement à vocation alimentaire. Véritable joyau de l’architecture maskoutaine, le Marché public, situé au coeur du centre-ville de Saint-Hyacinthe vous ouvre ses portes tous les jours depuis 1830.

Au coeur de cette destination gourmande, vous découvrirez une offre commerciale alimentaire de haute qualité qui met en valeur les produits régionaux et assure une forme d’éducation en termes de meilleures pratiques dans le domaine agroalimentaire.

Vous retrouverez à l’intérieur 7 marchands (fromagerie, fruits et légumes, saucisserie, charcuteries, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie) qui offrent des produits de qualité dans une ambiance chaleureuse et unique.