Sélection de bonnes bouteilles estivales

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un plus que satisfaisant blanc ibérique à moins de 15 $!

Valencia 2021

Mariluna - Sierra Norte

Valence - Espagne

Code : 14234001

Prix : 14,95 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des poissons à chair blanche, un tartare de pétoncle ou des légumes crus.

Ce simple mais plaisant assemblage de verdejo et de macabeo s’avère une bien belle aubaine avec son prix d’ami. Citronné, frais, tonifiant, aérien, digeste et sans la moindre trace de sucre. Rien de grandiose, mais rien à vous faire grimacer non plus. À boire dès aujourd’hui ou lors de 12 à 18 mois à venir.

2. Un rare mais ô combien plaisant rosé libanais!

Les Bretèches 2021

Château Kefraya

Vallée de la Bekaa - Liban

Code : 14030631

Prix : 15,30 $

Disponibilités : 75 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une soupe froide de tomate, un sandwich BLT ou des bruschettas.

Ce ni blanc ni rouge du Liban est tout à fait recommandable pour sa modeste facture. Une fois de plus, ne croyez surtout pas être en présence d’un parfumé, délicat, huileux et pénétrant rosé rhodanien, provençal ou languedocien. Par contre, pour une quinzaine de huards, vous serez charmé par sa fraîcheur ainsi que sa « bonne descente ». Consommez la bouteille au courant de l’année à venir pour éviter les déceptions.

3. Un nebbiolo piémontais qui mettra de la couleur et de la saveur à vos vacances d’été!

Nebbiolo 2019

Langhe - Piémont - Italie

Casa E. di Mirafiore

Code : 14239469

Prix : 24,95 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l’aérer au moins une trentaine de minutes en carafe.

À déguster avec : des pâtes en sauce tomate, un risotto de canard confit ou une assiette de boudin noir.

N’allez pas croire que ce cru piémontais se prend pour un divin Barolo ou un imprégnant Barbaresco! Par contre, celui-ci a des petits airs de famille avec les rouges de ces grandes appellations. C’est tout à fait normal, car il est fait avec le même cépage (le nebbiolo), dans la même région (le Piémont) et par un producteur qui élabore également du Barolo. C’est peu profond au niveau de la coloration, délicatement parfumé et glissant en bouche comme une tisane tiède. Du beau boulot à l’italienne! Très bon dès maintenant ou lors des 4 à 6 années suivant son achat.