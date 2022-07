Théâtres d'été : 5 pièces à voir sans faute

La saison des théâtres d'été reprend en force après deux ans de pandémie. Avis aux amateurs de comédie : c'est le temps ou jamais d'acheter ses billets pour rire un bon coup !

1. La Roche à Veillon, Saint-Jean-Port-Joli

Voyez la pièce « J'ai mon voyage ! », une comédie de Bruno Marquis et Marylise Tremblay, mise en scène par Sylvain Perron. Avec Ariel Charest, Israël Gamache, Élie St-Cyr et Caroline Stephenson.

Partir en voyage, c’est une partie de plaisir... Enfin, ça dépend avec qui! Nathalie a convaincu son pantouflard de conjoint de partir en vacances, mais celui-ci profite de l’occasion pour inviter sa sœur et son beau-frère à se joindre à eux. Bye bye le voyage d’amoureux!

Nous retrouvons nos deux couples mal assortis à la veille de leur départ. Nathalie, qui a tout planifié et qui est réglée comme une horloge, n’est pas au bout de ses peines, car nos bizarres de voyageurs lui réservent plus d’une surprise! Préparez vos valises, on part pour un deux heures de rires vers le Nouveau-Brunswick!

Jusqu'au 3 septembre 2022

2. Théâtre la Marjolaine, Eastman

Pour célébrer les 60 ans du Théâtre la Marjolaine, en collaboration avec Mont-Orford « Sortez en grand », on y présente la pièce « Kilimandjaro ».

Un père et son fils, deux amies de fille et un couple de marathoniens vivront les 7 jours les plus éprouvants de leur vie, lors de l'ascension du Kilimandjaro!

Jusqu'au 20 août 2022

3. Théâtre des hirondelles, Saint-Mathieu-de-Beloeil

« À l’institut », c’est l’histoire de Jean-Guy « Ti-Guy » Gagnon, un bi-polaire de très haut niveau qui n’a jamais été institutionnalisé.

Depuis un certain temps, il évalue la possibilité d’y faire un séjour de 3 mois. C’est à la suite de la proposition de sa travailleuse sociale Sylvie et surtout avec sa supervision, que Jean-Guy découvrira le bien que cela lui apportera de vivre en communauté avec des gens qui lui ressemblent.

Le fait de rencontrer des gens plus étranges, plus bizarres, plus disjonctés les uns que les autres lui enlèvera la pression quotidienne de se conformer et il découvrira une nouvelle liberté que le monde extérieur ne lui permet pas toujours de voir.

Autrement dit, il sera mieux là qu’en société. Bref, c’est la rencontre d’un homme qui ne ressemble à personne avec des gens tout aussi différents que lui, mais tellement inspirants, drôles et ludiques. Tout ça dans une atmosphère légère, comique et rocambolesque.

Les imprévus et les revirements sont choses communes à l’institut, et s’il y en a qui croient qu’on s’ennuie dans cet établissement, c’est parce qu’ils n’y ont jamais mis les pieds !!!

Jusqu'au 27 août 2022

4. Théâtre de Rougemont

Voyez la pièce « Huit Femmes ». Au milieu des années 50, au Mont-Saint-Hilaire, huit femmes se préparent pour fêter Noël. Mais le maître de maison est retrouvé mort assassiné, un couteau dans le dos. Tout le monde est soupçonné.

Au fur et à mesure de la progression de la pièce, on découvre que chacune de ces femmes aurait eu une raison de le tuer, mais laquelle l’a vraiment fait ? Et pourquoi ? Une savoureuse comédie policière comme on les aime, du suspense et des surprises...

Jusqu'au 6 août 2022

5. Le Petit Théâtre du Nord, Boisbriand

Cet été, découvrez la pièce « Changer de vie » de Catherine Léger.

Quand Nathalie, une femme accomplie, renoue avec Jasmine, une « amie » un peu dépressive, le fantasme de transformer sa destinée est lancé ! Une comédie sur notre mode de vie et notre quête du bonheur miraculeux !

Catherine Léger est dramaturge pour le théâtre (Deux femmes en or, Baby-Sitter) et le cinéma (La déesse des mouches à feu, Charlotte a du fun). Elle a gagné le prestigieux prix Gratien-Gélinas grâce à sa première pièce Voiture américaine (2006). Depuis ce jour, l’autrice cumule des œuvres aux réflexions sociales pertinentes au travers d’un humour grinçant, comme on l’aime !

Jusqu'au 27 août