Le mois d'août sera plus que chanceux pour ces 3 signes astrologiques

Après un mois de juillet apaisé, le mois d’août offre de nouvelles perspectives. Trois signes du zodiaque chanceux peuvent s'attendre à de grandes choses tout au long du mois d'août. Découvrez si vous en faites partie !

Le soleil est récemment revenu dans le signe de son domicile, le Lion, réveillant une poussée d'ego et de confiance. Bien que ces vibrations prennent fin pour la plupart des gens au début du nouveau mois, il y a trois signes du zodiaque chanceux qui ressentiront encore les vibrations du personnage principal tout au long du mois d'août.

La saison du Lion a été une période où les signes de terre ont tous été poussés à se mettre un peu plus en retrait, mais alors que la saison de la Vierge va commencer, ils seront appelés à se mettre sous les projecteurs de la meilleure façon qui soit.

Le soleil se lève sur les signes du zodiaque les plus chanceux en août 2022

1. Taureau

Vous ferez preuve d'un regain de créativité ce mois-ci ! En tant que signe Vénusien stable du zodiaque, vous aimez vous exprimer à travers des activités artistiques. En août, il sera plus facile que jamais de se connecter à ce côté de votre personnalité.

Alors que le Soleil se déplace dans votre cinquième maison le 22 août, vous serez appelé à porter votre attention sur la façon dont vous vous exprimez de manière créative. Et en tant que signe de terre, les similitudes fondées entre vous et la Vierge s’aligneront, vous permettant de vous appuyer sur votre désir d’être productif et efficace en ce qui concerne votre expression personnelle.

Comment vous autorisez-vous vraiment à laisser aller les choses ? Comment pouvez-vous les rendre plus épanouissantes ? Cette saison, il s’agira surtout de vous amuser et d’être plus passionné.

2. Vierge

C'est votre entrée en scène : vous serez rayonnant et les autres vous remarqueront.

C’est bientôt votre saison ! Bien que vous ne soyez généralement pas trop ravi de recevoir une attention non désirée ou trop forte, vous le méritez totalement en ce moment, et vous serez surpris par le bien que cela peut vous faire.

Le 22 août, le Soleil se déplacera dans votre première maison de l’identité, dynamisant votre sens de la conscience de soi et vous incitant à être plus efficace, serviable et soucieux des détails.

Vous aurez probablement plein de choses à faire et plein d’attention (mais vous aimerez cette situation secrètement) avec de nouveaux projets, plans, responsabilités et rencontres, mais il sera plus facile que jamais de faire avancer les choses.

En tant que signe du zodiaque gouverné par Mercure, vous pouvez également vous attendre à beaucoup communiquer et à créer des liens avec des d’autres personnes. Si les gens veulent vos conseils, n’hésitez pas à les partager.

3. Capricorne

Si vous êtes Capricorne, des réveils spirituels se profilent à l’horizon.

Alors que le Soleil se déplacera dans votre neuvième maison de la sagesse le 22 août, vous serez poussé à laisser derrière vous les thèmes émotionnellement intenses de la saison du Lion alors que la saison de la Vierge commencera.

Ce sera le moment idéal pour vous lancer dans un voyage ou dans une nouvelle aventure, que ce soit mentalement, spirituellement ou physiquement.

Vous êtes appelé à réfléchir à la manière dont vous priorisez vos activités de manière pragmatique, ce qui en fera un excellent moment pour acheter un nouveau livre, commencer un nouveau projet, participer à un webinaire sur le bien-être ou réserver des vacances.

En tant que signe saturnien stable du zodiaque, vous ne vous sentez peut-être pas toujours à l’aise pour accepter le changement, mais cette saison vous pousse à élargir vos horizons de la meilleure façon.

Le Capricorne est l’un des signes du zodiaque les plus chanceux d’août...

Les planètes en août 2022

Le mois d’août verra les planètes Vénus, Mars et Saturne en mouvement rétrograde.

Cela signifie qu’ils sembleront se déplacer à reculons dans le ciel.

Cela peut provoquer une certaine tension et une certaine confusion, mais cela peut aussi conduire à des opportunités de croissance et d’introspection.

Dates à retenir ce mois-ci :