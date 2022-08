TOP 10 : des nouveautés à voir absolument aux Îles-de-la-Madeleine

Visiter les Îles-de-la-Madeleine, c’est rencontrer un peuple attachant, mais aussi découvrir de magnifiques attraits tenus par des locaux passionnés tels que restaurants, boutiques et auberges. Découvrez notre top 10 des nouveaux commerces à visiter cet été !

• À lire aussi: Top 5 : où admirer les plus beaux couchers de soleil au Québec

1. Saison – Shack d'été

Plusieurs Madelinots étaient triste de voir partir Le Four à Pain, une institution sur la Grave. Saison – Shack d’été a fait son apparition dans les derniers mois. C'est le tout dernier projet du talentueux chef Jean-François Bélair et de sa femme, Stéphanie Lavoie.

En commandant au comptoir, vous pouvez déguster leurs spécialités sur place ou pour emporter. Servant des repas qui se prêtent bien pour le déjeuner (on adore !), le dîner ou le souper, c’est une super option rapide après une virée de magasinage sur la Grave.

2. Les fleurs de Simone

Cette jeune femme, aidé par S

imone (son chien) confectionne des bouquets de fleurs que vous trouverez dans plusieurs boutiques des Îles, dont le Portique et Alphya Joncas / Borlicoco et co.

3. Nada Éco Atelier + Marina Entry Island

Nada Éco Atelier confectionne des vêtements et accessoires créés et fabriqués à partir de matières récupérées localement. Ils présentent des dessins inspirés de la nature, imprimés par linogravure.

Dans la boutique située sur le quai de l'Île d'Entrée, avec sa vue sur la mer, vous y découvrirez des produits de plusieurs artisans des Îles-de-la-Madeleine et du Québec tels que des bijoux, plantes, accessoires pour enfants, poteries, tisanes et plus encore.

Dans le même bâtiment, vous trouverez également le café culturel La Marina Entry Island, un lieu de rencontres intergénérationnelles.

Cafés, breuvages et menu santé sont offerts, sur une terrasse conviviale, où une scène est aménagée pour y accueillir la musique d'ici et d'ailleurs.

4. Ferme Québec Icy Horse

Cette ferme, située à L’Étang-du-Nord est un véritable petit paradis. Leurs chevaux ont été importés d'Islande. Le principe de Paddock Paradise est de mettre en place des pistes autour de laquelle on installe des aires pour l'abreuvement, la nourriture, les abris, les compléments, etc.

Il s'agit de reproduire le mode de vie naturel des chevaux. L'histoire des chevaux islandais est riche. Ils sont particuliers, tant par leurs allures uniques, leur apparence sublime, leur caractère doux ou leur côté semi-sauvage.

Lors d’une visite guidée de 1 h 30, vous aurez l’occasion de nourrir et brosser ces majestueux chevaux islandais.

5. Lueurs d'ici

La nouvelle boutique Lueurs d’ici a de quoi charmer. C’est la photographe Meggy Turbide qui a confectionné et/ou sélectionné les articles décoratifs qui habitent les quatre coins de cette boutique sur la Grave.

Une visite s'impose lors d'un passage aux Îles !

6. Cantine des Demoiselles + Café la jongleuse

Situés à Havre-Aubert, derrière l’ancienne église, vous trouverez deux petits commerces bien attachants.

Une cantine et un café dans des conteneurs bien aménagés! Vous serez enchantés par les options déjeuners du Café La Jongleuse ainsi que les variétés locales de la Cantine et microépicerie au pied de la butte des demoiselles.

7. Foodtruck Le Faraud et l'idiot

Enfin, un foodtruck aux Îles! Vous ne pourrez pas le manquer par sa couleur rouge éclatant.

Certains connaisseurs prétendent qu’ils font l’une des meilleures poutines aux Îles (sans parler des tacos) miam! Suivez-les en stories Instagram pour savoir où ils seront situés durant la journée.

Pssst, gardez l’œil ouvert lorsque vous prendrez la route près du superbe emplacement de l’Auberge Paradis Bleu! Il semblerait que c’est l'un de leur spot préféré !

8. Petit hôtel de la Montagne + Maison Papier

Nés d’une collaboration entre trois propriétaires d’hébergements bien connus aux Îles, dont l’Auberge de la Butte Ronde, le Petit Hôtel de la Montagne est un espace épuré pour les vacanciers et travailleurs sur l’île du Havre-Aubert.

On y retrouve des chambres tout confort et des espaces de vie communs à partager dont une cuisine, un salon bibliothèque et une magnifique terrasse entre autres.

Située sous le même toit que le Petit Hôtel de la Montagne, Maison Papier est une boutique-galerie-café qui présente les talents de plusieurs artistes des Îles.

Leur mission est de rendre l’art plus accessible et abordable. Vous y trouverez certainement une magnifique œuvre comme souvenir de votre séjour aux Îles pour agrémenter votre chez-vous.

9. Alcyon

Alcyon est le premier sel de mer naturel pour consommation alimentaire produit aux Îles-de-la-Madeleine.

Balayée par le vent de l'archipel, la mer offre un sel aux qualités exceptionnelles. Un sel évaporé de ces eaux fougueuses et généreuses, au goût unique, authentique. Un goût qui relève tout.

La famille Arseneau s’est lancée comme défi de produire un sel de mer haut de gamme et ainsi offrir une expérience gustative de qualité supérieure. De la mer à votre assiette, vous trouverez des sels de mer aux saveurs différentes et plus encore dans leur boutique située à Havre-aux-Maisons.

10. La Gabarre – Café-Bar

Ouvert depuis l’été dernier, ce café-bar dynamique sur le site historique de la Grave, offre une grande sélection de repas et de boissons, des soirées jeudi-jazz et plus encore.

Les couchers de soleil sur la terrasse, qui se transforment en soirées musicales festives sont à ne pas manquer!