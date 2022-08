Le village-relais Les Escoumins–Essipit : le secret bien gardé de la Côte-Nord

Niché entre la forêt et la mer, le village-relais Les Escoumins–Essipit est un véritable bijou à découvrir sur la Côte-Nord pour les amoureux de nature avec ses sites historiques et sa richesse marine.

En plus d’offrir aux voyageurs un accueil chaleureux, ce village-relais est un point d’arrêt sur la Côte-Nord où prendre une petite pause sur la route pour se dégourdir les jambes et découvrir les différents services et attraits touristiques du coin.

Une fois sur place, profitez des bornes de recharge pour véhicules électriques, des stations-service, des installations sanitaires et des nombreux sites où il fait bon pique-niquer.

Comptant plus de 40 villages-relais au Québec, ces haltes sont toutes destinées à accueillir les voyageurs sur leur chemin afin de leur permettre de se reposer dans un endroit sécuritaire.

La petite histoire du village-relais Les Escoumins–Essipit

Au 16e siècle, la municipalité Les Escoumins représentait un endroit d’intérêt pour les marins basques qui s’y arrêtaient pour la chasse à la baleine. De fil en aiguille, elle s’est développée en accueillant un moulin à scie, exploité par l’entreprise Têtu-Boucher en 1845, devenant ainsi la première municipalité à s’établir sur la Côte-Nord.

Les Escoumins est également le premier village-relais québécois à s’être associé avec une nation autochtone, soit Essipit. Son nom, prononcé «Ichkoin» en montagnais, signifie «il y a encore des fruits».

Cette municipalité est aujourd’hui un attrait important pour les plongeurs qui voyagent de partout au Canada afin d’admirer la richesse impressionnante de son fond marin. Chaque année, l’endroit reçoit une foule de touristes qui y font un arrêt pour apercevoir les baleines à partir du centre-ville.

Des arrêts incontournables dans la région

En plus de la splendeur des paysages naturels qu’on peut admirer sur place, il y a quelques attraits qui valent le détour.

Le site historique de Pointe-à-la-Croix est l’endroit tout indiqué pour observer les baleines ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs, tout dépendant de la marée. La croix qui y est installée vient commémorer la présence de la mission catholique dans la région qui date de plus de 200 ans.

De plus, il est possible de faire une balade sur la Promenade Les Escoumins, un trajet longeant la baie sur près de 4 km, qui passe en plein du cœur du centre-ville jusqu’au site de Pointe-à-la-Croix. On retrouve sur place plusieurs îlots thématiques étalés tout au long de la promenade, qui présentent des informations pertinentes sur le milieu naturel et l’histoire de la municipalité.

Le village-relais Les Escoumins gagne résolument à être connue, que ce soit lors d'un court arrêt pour se dégourdir les jambes ou encore, pour une escapade prolongée dans la région. Profitez de cet arrêt pour combler une fringale dans l’un des restaurants, faire un saut à la pharmacie ou encore, faire le plein d’essence (ou recharger la batterie de la voiture).

Pour en apprendre davantage sur ce village-relais, consultez le site Web de la Fédération des Villages-relais du Québec.

Cet été, arrêtez-vous dans le village-relais Les Escoumins–Essipit pour faire le plein de nature ou vous ravitailler lors de votre escapade dans la région. Les commerces du coin sont là pour vous accueillir! Pour découvrir d'autres villages-relais sur votre route, visitez le villages-relais.qc.ca.