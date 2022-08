Dormir avec les ours et les loups au parc Oméga

Bien connu des amoureux des animaux, le parc Oméga de Montebello, en Outaouais, dispose aussi de nombreux hébergements en nature, idéalement installés à proximité de plusieurs enclos d’ours et de loups.

Les deux unités les plus populaires sont – sans surprise – les deux «Cabanes des Loups» qui sont conçues pour dormir au plus près de la meute du parc animalier.

Photo courtoisie, Parc Oméga

Tout équipés, confortables et pouvant loger jusqu'à quatre personnes, ces beaux chalets disposent de grandes baies vitrées panoramiques. Ces dernières donnent davantage l'impression d'être observé par les canidés sauvages que d'être leur observateur, que ce soit dans son lit ou sur la terrasse adjacente à chaque chalet.

À l’intérieur de ces «cabanes», on trouve un grand lit («queen») et un lit double, un foyer à combustion lente, une salle de bain avec douche et tout le nécessaire pour cuisiner.

Seul hic, le prix pour se payer cette expérience insolite: 549 $ par nuit (admission au parc incluse). Le succès est pourtant au rendez-vous, puisque ces deux hébergements sont, à l’heure d’écrire ces lignes, loués jusqu’en avril 2023!

De nombreuses options

D’autres chalets plus grands offrent une expérience d’observation et de confort comparable pour une à six personnes, avec dans chacun deux grands lits et deux lits doubles: quatre «Chalets des loups» et un «Lodge des loups». Idéal pour accueillir les familles nombreuses ou les groupes d’amis.

Photo courtoisie, Parc Oméga

Le parc Oméga compte également d’autres hébergements prêt-à-camper rustiques en nature un peu plus éloignés des enclos, dont certains peuvent accueillir jusqu’à sept personnes. En tout: 14 tipis, trois «wi-tentes», deux cabanes en bois rond, trois maisons sur pilotis, trois maisons prospecteurs et deux pods (ainsi que de nouveaux pods en cours d’installation).

Photo courtoisie, Parc Oméga

Photo Antoine Stab

Peu importe l’hébergement, tous ceux qui dorment une ou plusieurs nuits au parc ont un accès privé (entre 8 h et 21 h) à une passerelle d’observation des enclos aux loups et aux ours.

Des animations et des séances d’informations y sont régulièrement organisées pour en apprendre davantage sur ces fascinantes espèces.

Photo Antoine Stab

Quoi faire dans les alentours?

Multiactivités au parc national de Plaisance

Vélo de route sur la Route verte

Descente de la rivière Rouge en kayak ou en planche à pagaie (paddle board)

Vélo de montagne à Montebello Vélo de Montagne

Info: parcomega.ca