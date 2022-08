Expériences amusantes à faire avec vos enfants

FAMILLE - On parle d’expériences simples à faire avec les enfants avec Tatiana Polevoy. Et en plus, elles se mangent!

1. La limonade Fibonacci

Les couches les plus sucrées sont les plus denses et restent séparées, au fond du verre. C’est un principe mathématique qui a été mis de l’avant par un mathématicien italien qui s’appelait Leonardo Fibonacci.

Étapes :

Préparer les 6 couches dans 6 petits verres différents. Mettre quelques gouttes de colorant alimentaire dans chaque verre pour différencier les couches).

Verser vraiment lentement les couches une par une dans un grand verre rempli de glace.

Il faut commencer par la couche la plus sucrée (no 6 ici) et finir avec la couche la moins sucrée (no 6).

Les 6 couches :

1. 1 c. à thé de Jus de citron

2. 1 c. à thé Sirop simple

3. 1 c. à thé Jus de citron, 1 c. à thé Sirop simple

4. 1 c. à thé Jus de citron, 2 c. à thé. Sirop simple

5. 2 c. à thé Jus de citron, 3 c. à thé Sirop simple

6. 3 c. à thé Jus de citron 5 c. à thé Sirop simple

*Sirop simple = 1 tasse de sucre dissoute dans 1 tasse d’eau

Référence

2. La limonade volcan

Principe : mélanger une base avec un acide, ça crée de l’effervescence. La réaction produit du co2, du dioxyde de carbone, ça fait des bulles!

Mettre du jus de citron dans un verre d’eau

Ajouter 1 c. à soupe de bicarbonate de soude

Référence

3. Les raisins qui dansent

Encore la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude. Les mêmes bulles qui faisaient l’effervescence dans notre limonade, ici, sont assez fortes pour soutenir un petit objet comme un raisin sec et le faire « danser » ! Ça augmente la flottabilité du raisin sec. Quand les bulles remontent dans les airs, elles retombent et en retombant elles ramassent d’autres bulles alors le processus recommence.

Remplir un verre avec de l’eau à moitié

Mettre 1 c à soupe de bicarbonate de soude

Mettre 3-4 raisins secs coupés en 2 dans le verre

Brasser

Remplir le verre avec du vinaigre

4. Les jujubes qui grandissent pendant la nuit

Il s'agit d'une réaction qui s’appelle l’osmose. Les différentes eaux veulent se rééquilibrer. Quand le jujube va dans l’eau salée, il y a beaucoup de sel dissous dans l’eau, mais dans l’eau ordinaire, il n’y a rien de dissous. Donc l’eau rentre à nouveau dans le jujube et il gonfle!

Ajouter peu à peu du sel à de l’eau chaude jusqu’à ce que la solution soit saturée de sel, faire refroidir l’eau au frigo.

Placer un jujube dans l’eau salée et un autre dans de l’eau régulière, toute la nuit.

5. L’arc-en-ciel de Skittles

Placer des Skittles sur le pourtour d’une assiette (toujours dans le même ordre, genre : brun, orange, vert, rouge, brun, orange, vert, rouge...)

Verser de l’eau chaude. Après 30 secondes, la couleur commence à se dissoudre et crée un arc-en-ciel.

Référence

6. Des smores au soleil

Faire fondre des smores grâce à la chaleur du soleil!

Sur un biscuit Graham, mettre un morceau de chocolat et une guimauve.

Déposer le smores sur du papier d’aluminium dans une boîte en carton.

Mettre le tout au soleil entre 30 min et 2 heures.

Référence

7. De la slime qui se mange

Les enfants adorent la slime! Mais si vous avez un plus petit enfant, ça traîne partout.. alors vous pouvez en faire de la comestible!

Faire fondre 200 g. de guimauves avec 2 c. à table d’huile de coco.

Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire.

Ajouter une demi-tasse de farine de maïs et mélanger.

Laisser reposer sur un papier-parchemin.

Pétrir quelques instants avec un peu plus de farine de maïs.