Le Unity Electro Fest : un nouveau festival électro dance unique à Québec

L'événement Unity Electro Fest (UEF) propose un premier festival electro dance (EDM) à Québec le 13 août prochain. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel événement complètement électrisant !

La toute première édition du festival EDM dans la Capitale-Nationale prendra d’assaut le site d’ExpoCité et sera l’hôte d’une programmation dansante et estivale.

L'événement accueillera de grands noms de renommées mondiales tels que le DJ canadian, Felix Cartal , le trio américain acclamé, Cheat Codes et le DJ québécois ayant performé à travers le monde, en plus d’avoir été propulsé parmi les nouveaux DJs incontournables avec de nombreuses chansons à succès Domeno .

Photo d'archives, AFP

Après avoir attiré les foules à Coachella, à Tomorrowland ou à EDC Las Vegas, KSHMR sera aussi l'une des têtes d'affiche en prestation à Québec. On n'a aucune raison de rater son passage, lui qui enflamme la scène littéralement partout où il passe.

L’événement veut offrir une vitrine unique aux djs locaux et internationaux et devenir un incontournable pour tous les amateurs·trices de musique électronique d'ici et d'ailleurs.

Unity Electro Fest prévoit en mettre plein la vue aux 15 000 festivaliers attendus en leur offrant un samedi haut en émotions qui saura faire vibrer les amateurs de musique électronique pour la modique somme de 68$ (ici pour acheter des billets).

Si vous voulez un avant-goût de l’expérience UEF le 13 août prochain, rendez-vous sur le compte Instagram officiel de l'événement.

Un festival tout en style

C’est bien connu, les festivals sont le lieu de prédilection pour délaisser les codes et incarner un style anticonformiste et assumé !

L'organisation a décidé de rassembler sur place plusieurs entreprises qui pourront agrémenter le look de chacun : BMS Barbershop, spécialiste de la coupe masculine, Displace Studio et ses artistes tatoueurs, KandiesWorld, qui offrira une panoplie d’accessoires funky, tels des bracelets, lunettes, chapeaux et bien plus encore!

La première édition du Unity Electro Fest à Québec

Coût : À partir de 68,64 $ taxes incluses pour l'admission générale

Quand : Le samedi 13 août 2022

Adresse : ExpoCité, à Québec