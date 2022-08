Drummondville : les meilleures choses à voir et à faire

Avec son centre-ville gourmand, son incontournable Village Québécois d’Antan et ses nombreuses activités selon les saisons, Drummondville regorge d'activités à faire. Cette destination en plein centre du Québec est absolument parfaite pour un road trip de quelques jours ou d'une seule journée !

Vous êtes en visite dans la magnifique région de Drummondville et vous cherchez des activités pour la famille ? Voici nos coups de coeur du moment !

1. Extéria Terrain d'aventures

Extéria est un parc ludique offrant plus de 90 ateliers répartis en trois parcours de démonstration, la petite et la grande aventure.

Installé aux abords de la rivière Saint-François et de ses rapides Spicers, le site d'Exteria compte un parc de sept tyroliennes, un parcours d'hébertisme au sol et ESCALABRE.

Sensations fortes garanties pour toute la famille !

2. Village Québécois d'Antan

Si vous n’êtes jamais allé au Village Québécois d’Antan et que vous visitez la région, considérez qu'il s'agit d'un incontournable. Il faut voir ce site absolument au moins une fois dans une vie.

Cette activité vous fera découvrir une expérience culturelle authentique en vous plongeant dans le Québec francophone du 19e et du 20e siècle.

Avec plus de 70 bâtiments d’époque reconstituant un village traditionnel et un éventail de personnages colorés, le village tient lieu de vitrine actuelle sur les us et coutumes qui ont forgé l’histoire d’un peuple.

Au fil des saisons, le Village québécois d’antan se transforme tour à tour en Village hanté, illuminé et sucré! Parents à la recherche d’activités attrayantes pour toute la famille, passionnés d’histoire, amateurs de sensations fortes... chacun y trouve son compte!

3. Drummond Parkour

À seulement quelques minutes de Drummondville se situe cet énorme centre de parkour, freeruning et ninja warrior.

District PK est LE centre par excellence pour pratiquer l'art du déplacement. Avec ses locaux aménagés sur plus de 17 000 pieds carrés, Drummond Parkour a pu y installer un grand nombre de modules et d'obstacles de style urbain ainsi qu'une fosse géante pour pratiquer les acrobaties.

Les tout-petits y trouveront aussi leur compte dans « Le Quartier Général ». Cet espace réservé aux 0-10 ans invite vos enfants à traverser des obstacles tous aussi fous les uns que les autres !

Vous cherchez une activité qui bouge ? Drummond Parkour vous fera bouger et dépenser l'énergie de vos inarrêtables ninjas à la maison !

4. Ferme Bel Alpaga

Offrez-vous un arrêt à la Ferme Bel Alpaga qui possède plus de 100 animaux de différentes espèces.

Profitez de votre incursion pour visiter cette mini ferme qui, pour petits et grands, vaut le déplacement. Vous y trouverez : des poules gloussant de joie à votre arrivée, des chèvres miniatures qui vous feront entendre leur bêlement pour mieux attirer votre regard attendri et des coqs qui chanteront votre venue !

Vous aurez l'occasion de toucher et de caresser la fourrure d'alpaga et le plumage exotique d'autruche. Psssst, la légende veut que les animaux se prêtent volontiers aux séances photos et même aux selfies improvisés en votre compagnie (allô le gram!). Vous serez charmés par la douceur et la chaleur de la fibre d’alpaga et les propriétés exceptionnelles de l'huile d'autruche.🦙

Leurs visites guidées sont disponibles à l’année et se déroulent à l’intérieur, donc pas de souci si Dame Nature n'est pas au rendez-vous.

5. Musée de la photographie Desjardins

En plein centre-ville de Drummondville, le Musée de la Photographie est un lieu public qui recueille, restaure, sauvegarde, documente et expose une impressionnante collection d’appareils, d’images et d’objets reliés à la photographie.

Débutez votre visite en assistant à la visite guidée du MPD sur les inventeurs de l’appareils et son évolution. Passez par les expositions temporaires et voyez les merveilles de la planète photographique de partout dans le monde.

On vous garantit les plus belles découvertes sur place !

6. Rose Café dans les serres de Rose Drummond

Ce mignon restaurant, situé dans l’enceinte du Rose Drummond, permet de découvrir et de savourer des légumes cultivés dans des serres et des jardins, de manger un repas d’une fraîcheur inégalée et déguster un café venant de torréfacteurs sélectionnés.

Faites le détour au Rose Café et vous nous en remercierez !

7. Centre de divertissement Laser Force

Amusez-vous dans un centre de divertissement complet incluant une arène de laser tag de 4 000 pieds carrés dans un décor digne d'un film de Star Wars.

Laser Force comprend aussi un minigolf blacklight sur deux étages avec cinq zones thématiques différentes et uniques. De plus, un labyrinthe de jeux est accessible pour les enfants de 3 à 9 ans.

Puis, pour les amateurs de sensations fortes, des stations de réalité virtuelle feront vivre une expérience immersive à travers différents jeux.

8. L'Escarpé

L'Escarpé est un centre d'escalade de bloc. Le bloc est une discipline de l'escalade qui requiert seulement des souliers de sport ou des souliers spécialisés qu'on appelle varappes.

Les parois d'une hauteur de 16 pieds offrent une variété de défis conçus tant pour les débutants que pour les grimpeurs aguerris. Soyez sans craintes; les matelas de réception sont là en cas de chute!

9. Théâtre de la Dame de Coeur

Vivez la féerie d'un spectacle extérieur à grand déploiement mettant en scène marionnettes géantes et marionnettistes au Théâtre de la Dame de Coeur.

Situé à une vingtaine de minutes de Drummondville, cette expérience unique en son genre impressionnent petits et grands. Son site enchanteur, au bord de la rivière Noire à Upton, en fait un lieu incontournable depuis plus de 45 ans.

Plusieurs services et activités d’animation sont également offerts : de quoi passer une journée inoubliable !

10. La Feuille Verte

Au fil d’un parcours ponctué de multiples panneaux d’interprétation, munie de votre audioguide, immergez-vous dans l’histoire fascinante du chanvre nordique, l’une des premières plantes à avoir été domestiquée par l’homme, à même les champs de La Feuille Verte.

Découvrez au passage ses mille vertus et multiples propriétés ! Apprenez-en plus sur leurs procédés d’agriculture écoresponsable et durable, ainsi que sur le travail de leurs artisans-producteurs, qui transforment la matière brute en l’un de leurs nombreux produits commercialisés sous les marques CHANV et CROCX.

Une expérience originale, dont vous seul êtes le guide !