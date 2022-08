Les meilleurs exercices pour muscler tout le corps

Le meilleur exercice est celui que vous pouvez faire autant à la maison qu'en salle d'entraînement, que vous pouvez adapter à votre condition physique et que vous pouvez maîtriser sans vous blesser. Le meilleur exercice est celui qui permet de tonifier les muscles du corps, tout en permettant d'affiner la silhouette.

Travailler un seul muscle, c'est bien, mais travailler plusieurs muscles, c'est encore mieux! Que votre objectif soit de perdre du poids ou de renforcir vos muscles, il est toujours mieux de combiner une série d'exercices pouvant solliciter plusieurs parties du corps.

Meilleurs exercices pour les fesses galbées

Ces exercices permettent de tonifier tant le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Si certains exercices visent à travailler l'ensemble de ce groupe musculaire, d'autres viseront à cibler un muscle plus précis. Bien que le squat soit l'un des meilleurs exercices pour obtenir un fessier galbé, il existe plusieurs autres exercices comme le démontre cet article.

Meilleurs exercices pour affiner les cuisses

Une fois que le fessier est bien échauffé, il est temps de solliciter les muscles des jambes, plus particulièrement ceux des cuisses. Comme il s'agit du groupe musculaire le plus imposant du corps, il faut lui accorder une place de choix dans son plan d'entraînement. Les dépenses caloriques engendrées par ces exercices permettront de perdre du poids plus facilement.

Meilleurs exercices pour tonifier les muscles de ses bras

S'ils sont pratiqués de façon routinière, ces exercices offrent des résultats visibles rapidement. Avant-bras, biceps, triceps et épaules: tous les muscles de vos bras seront sollicités lors de cette routine d’exercices.

Meilleurs exercices pour sculpter les triceps

Tous ces exercices de triceps peuvent être réalisés à la maison ou en salle d'entraînement, avec ou sans matériel. Au fur et à mesure que vous ferez cette série d'exercices, vous pourrez augmenter graduellement la charge à soulever. Il est aussi possible d'utiliser une bouteille d'eau ou une conserve en guise d'haltère.

Meilleurs exercices pour renforcir le dos

En renforçant les muscles de votre dos, vous minimisez les chances d'avoir des douleurs au dos et vous améliorez votre posture générale. Tout comme les muscles des abdominaux, ceux du dos soutiennent la colonne vertébrale. Il y a tant de bonnes raisons de muscler son dos qu'il vaut mieux commencer sans tarder!

Meilleurs exercices pour définir les abdominaux

Comme les abdominaux sont des muscles stabilisateurs, ils seront sollicités tout au long d'une séance d'entraînement. Pour cette raison, il est préférable de ne pas les épuiser dès les premières minutes et de les réserver pour la toute fin. Combinés à une saine alimentation, ces efforts soutenus vous aideront à avoir un ventre plat.

Meilleurs exercices de cardio

Il n'y a pas que sur un tapis roulant qu'il est possible de faire travailler les muscles du coeur. Des exercices, pouvant être réalisés tant à la maison, à la salle d'entraînement qu'au parc, permettent d'augmenter graduellement la capacité cardiovasculaire. Pendant un entraînement cardiovasculaire, la fréquence cardiaque doit se situer entre 70% et 90%, selon votre forme physique et votre degré d'intensité à l'effort.