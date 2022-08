Des compagnies québécoises à la rescousse de vos fêtes d'enfants

La fête d'un enfant revient périodiquement et l'inspiration peut parfois manquer. Il existe de nombreuses compagnies québécoises ultra créatives qui arrivent à la rescousse des parents qui n'ont ni le temps ni l'énergie pour tout prévoir ce qu'il faut pour ladite fête !

Votre enfant s'apprête à souffler ses bougies et vous êtes en panne totale d'inspiration ? Pas de panique. On vous présente des compagnies d'ici à qui vous pouvez faire appel pour des décorations, des ballons et des chapeaux de fête minimalistes et modernes à faire craquer !

1. Clémentino Boutique

Clémentino Boutique offre le service de conception et de fabrication 100% personnalisé et fait à la main pour vos fêtes, évènements et chambres d'enfants. Leurs créations sont tout simplement p-a-r-f-a-i-t-e-s !

2. Pop Atelier Design

Pop Atelier Design fait du design d’événement dans la grande région de Montréal et des Laurentides. Cette entreprise est LA référence pour vos décors de ballons personnalisés.

Créez un véritable univers aux enfants le jour de leur anniversaire grâce à des jolies guirlandes de ballons.

3. Azra et Eden

Azra et Eden est une compagnie qui se spécialise dans la location de jeux gonflables distingués et dans la location d’accessoires de fêtes.

De plus, ils offrent le service de confection de boîtes cadeaux personnalisées.

4. Fancy Little Day

Les créations Fancy Little Day sont des accessoires de décoration et articles de fête faits main avec amour dans leur atelier de Montréal : des collections uniques et en série limitée, des produits personnalisés et des créations sur mesure.

Leur spécialité est une gamme d'accessoires pour enfants modifiables, réutilisables et unisexes.

Fancy Little Day veut permettre à tous de fêter avec du beau, du chic, de l'unique tout en ayant une consommation responsable : partager de belles valeurs avec vos enfants tout en gardant une touche de magie et devenir une tradition pour marquer les meilleurs moments de l'année.

5. Touli

Touli est une petite entreprise Montréalaise gérée et fondée par deux amies, Do et Lily qui sont aussi mamans de tout-petits.

Guidées par l'envie de ralentir et de profiter de chaque instant dans un monde au rythme effréné, leur but est d’aider les familles modernes à créer des moments mémorables avec leurs proches.

Touli redéfinit la décoration festive en offrant des produits écoresponsables de qualité, des designs non-genrés, le tout fait à la main en petits lots, à Montréal.

6. Fleurs & Crème

Fleurs & Crème prépare les plus mignons biscuits à la thématique de la fête dans les régions de Montréal, Laval et la Rive-Nord. De quoi ajouter une touche sucrée qui plaira aux petits et grands !

7. L’occasion d’embellir

L'occasion d'embellir est un service de location et d'achat d'articles personnalisés pour vos événements.

Créé par un couple et parents passionnés, leur but est d'offrir l’accessibilité à différents produits, afin de faire de votre événement un réel succès.

Que ce soit pour une fête prénatale, une révélation de sexe de bébé, un mariage, une fête d’enfants, une séance photo, ou pour tout autre événement, ils peuvent vous guider et vous aider à choisir les articles qui conviendront à votre décor et ainsi embellir celui-ci.

8. Balloune Shop

Balloune Shop est une entreprise innovante spécialisée en création de montage de ballons.

Que ce soit pour un anniversaire, un mariage, un évènement corporatif, un shower ou tout autre évènement, leurs ballons ajouteront une touche d’éclat dans votre rassemblement.

Comme chaque évènement est unique, ils offrent un service 100% personnalisé. Ils sont en mesure d’adapter votre occasion spéciale selon vos goûts personnels !

9. Ma Pâtisserie

Ma Pâtisserie se spécialise dans la confection de gâteaux et de pâtisseries fines faits sur mesure pour toutes occasions. Leurs réalisations sont complètement hallucinantes !

10. Lafleur Sucrée

Gâteaux signatures, pâtisseries gourmandes et tables sucrées pour colorer et sucrer vos évènements sont autant de possibilités chez Lafleur Sucrée.

Cette entreprise de Québec est spécialisée dans les gâteaux de type crème, dignes de Pinterest ! Sucrez-vous le bec...