SPCA de Montréal : de charmants bébés rats se cherchent une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à ces adorables animaux!

De charmants bébés rats en attente de foyers

La SPCA de Montréal continue d’accueillir un nombre élevé de petits animaux de compagnie et souhaite leur dénicher des familles aimantes. Parmi eux se trouvent huit ratounets d’un mois à adopter en duo, puisque les rats ont besoin d’habiter en petits groupes pour être heureux. Ces bébés enjoués sont très sympathiques, curieux et actifs. Ils aimeront vivre dans un enclos à plusieurs niveaux comportant une variété d’attractions et apprécieront aussi recevoir l’attention de leurs humains. En effet, au refuge, aussitôt qu’une personne vient les voir, les petits se précipitent vers elle tout excités! Pas surprenant que les gens développent des liens forts avec leurs rats; ce sont vraiment des compagnons attachants!

Saviez-vous que?

Étant des animaux très sociaux, les rats ont besoin de vivre en groupe; votre clan sera composé idéalement de deux ou trois membres (du même sexe, bien sûr).

Leur espérance de vie dépasse trois ans.

Les rats sont très propres – ils se toilettent même les uns les autres. Certains d’entre eux peuvent aussi être entraînés à utiliser une litière.

Généralement, les rats mâles sont calmes et paresseux. Les femelles sont souvent plus actives et curieuses.

Les rats sont peu bruyants et se laissent généralement manipuler sans problème.

Les rats étant des rongeurs, il est important de leur donner régulièrement des friandises à gruger (bâtonnets de bois de pommier, par exemple).

Pour adopter une paire – ou même un trio – de rats :

Afin de rencontrer ces mignons ratounets ainsi que les autres petits animaux de compagnie en attente d’adoption à la SPCA de Montréal, veuillez prendre rendez-vous sur le site du refuge.

Merci de choisir l’adoption.