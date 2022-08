Voici 5 bonnes raisons d'assister à l'Omnium Banque Nationale cette semaine

Du 5 au 14 août, les meilleurs joueurs de tennis au monde s’affronteront au Stade IGA dans le cadre de l’Omnium Banque Nationale (OBN) présenté par Rogers. On vous partage ici 5 bonnes raisons d'aller faire un tour et d'y voir de l'excellent tennis, ici même à Montréal !

• À lire aussi: L'histoire du tennis

1. Assister à un grand retour depuis 2019

Après trois ans d’attente, l’OBN est de retour à pleine capacité à Montréal. Il fait partie des tournois de catégorie Masters 1000 de l’ATP et de catégorie 1000 de la WTA, ce qui attire la crème du tennis professionnel masculin et féminin.

C’est l’occasion parfaite pour reconnecter avec le tennis, car non seulement les joueurs, mais aussi les fans feront assurément de ce tournoi un moment inoubliable.

2. Pour voir les meilleurs joueurs au monde de près

Montréal et Toronto se partagent l’honneur d’accueillir, en alternance, les plus grandes vedettes de l’ATP World Tour et de la WTA, les deux tournois se déroulant en même temps. Ainsi, du 5 au 14 août 2022, les hommes évolueront à Montréal, tandis que du 6 au 14 août, les femmes joueront à Toronto.

La compétition de haute intensité et au rythme rapide permet aux spectateurs de voir les plus grands joueurs de tennis au monde à seulement quelques mètres de leurs yeux.

Voyez les joueurs de tennis Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Holger Rune et Daniil Medvedev, pour ne nommer que ceux-ci. Avouons qu'on s'est tous un peu ennuyés !

3. Encourager notre chouchou québécois en action

Quoi de mieux que de voir le neuvième joueur classé à l’ATP, originaire de Montréal, jouer à domicile? Le Québécois Félix Auger-Aliassime sera la huitième tête de série où il tentera de mettre la main sur un premier titre Masters 1000 en carrière.

Il va amorcer son parcours au deuxième tour, mardi, contre le vainqueur du match opposant Alex Hernandez à John Millman.

Il s’agira de son premier tournoi sur surface dure après la saison sur gazon qui ne s’est pas très bien terminée pour lui. Le chouchou des mordus de tennis tentera de renverser la vapeur et de venir briller sous nos yeux dans la belle métropole.

Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur la billetterie.

4. Pour vivre l'événement en soi

Au tournoi de Montréal, c’est bien plus que de regarder les meilleurs joueurs lors de leurs matchs. Toute la semaine, vous pourrez participer à des activités sur le site.

Profitez d’une panoplie d’activités pour tous les âges, visitez nos nombreuses boutiques et assistez aux matchs et aux entraînements des meilleurs joueurs de l’ATP dans le cadre de votre visite au Stade IGA.

Des concessions aux terrasses, en passant par les camions de rue et les divers bars, les visiteurs auront plus d’options que jamais cette année pour trouver quelque chose à leur goût !

De plus, si vous ne voulez pas manquer une seconde de l’action, tous les achats de nourriture et de boissons peuvent être effectués via l’application officielle Omnium Banque Nationale. Les commandes seront d’ailleurs livrées directement à votre place !

5. Facile de se rendre au stade IGA

Que ce soit en voiture ou en transport en commun, le déplacement vers le Stade IGA se fait très bien.

Saviez-vous que le transport est gratuit sur tout le réseau de la STM ? Il vous suffit de présenter votre billet de tennis électronique de la même journée.

Avec cet incitatif, on n'a aucune bonne raison de ne pas considérer prendre le transport en commun.