Voici comment initier votre famille au tennis

Depuis les dernières années, le tennis gagne en popularité et de plus en plus de gens prennent plaisir à le pratiquer.

Des jeunes athlètes prometteurs aux joueurs du dimanche en passant par les amateurs et les spectateurs, tous peuvent trouver leur place dans ce sport.

Le tennis permet de s’amuser, de se dépasser et de s’accomplir. Vous avez envie d’initier votre famille au tennis cet été? Voici quelques manières simples de le faire.

Comment s'initier au tennis:

Assistez à votre premier match professionnel à l’Omnium Banque Nationale

Courtoisie: Banque Nationale

Chaque année au mois d’août, les amateurs de tennis se réunissent pour assister à l'Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, le tournoi de tennis le plus important au pays, où s'affrontent les meilleurs joueurs au monde.

Si vos enfants n’ont jamais encore assisté à un match professionnel, ne manquez pas cette occasion unique de le faire en leur compagnie du 5 au 14 août 2022 au Stade IGA!

Depuis près de 20 ans, la Banque Nationale encourage la pratique du tennis à travers le Canada – et depuis 2005, elle le fait afin de contribuer à bâtir une société en bonne santé.

En effet, l’institution financière soutient les compétitions canadiennes de tennis à différents niveaux, dont les Internationaux de tennis junior de Repentigny et l’Omnium Banque Nationale (Montréal et Toronto).

Elle contribue, entre autres, au succès des joueurs à long terme, revitalise des terrains communautaires, met en place des programmes de formation pour les entraîneuses et entraîneurs ou en participant à l’initiative filles.set.match, qui vise à encourager plus de filles et de femmes à devenir joueuses ou entraîneuses de tennis.

Inscrivez les petits à un cours de mini-tennis

Courtoisie: Banque Nationale

Bien sûr, les cours de mini-tennis accompagnés par un ou une professionnelle pourront aider votre enfant à développer sa technique et son aisance sur le terrain. De manière générale, il est possible de commencer les cours à partir de 3 ans.

Les balles, les raquettes et les filets sont tous adaptés à la taille des jeunes joueurs, ce qui leur permet de saisir facilement les bases du sport tout en s’amusant. Après quelques cours, votre petit sera en mesure de retourner les balles à son enseignant!

Du côté compétition, selon son potentiel, le jeune joueur pourrait intégrer les Petits As (6 à 8 ans) – un programme de recrutement et de développement de talent –, participer aux Internationaux de tennis junior de Repentigny (14 à 18 ans) et finalement, peut-être atteindre un jour le tournoi des Challengers, les premiers niveaux de compétition du circuit professionnel.

Frappez des balles sur un mur

Courtoisie: Banque Nationale

Pas besoin d’attendre les conditions parfaites pour jouer au tennis. Il n’y a pas de terrain accessible près de chez vous? Pas de problème! Attrapez des raquettes et une balle, puis frappez quelques balles sur le mur de votre maison, d’un bâtiment municipal ou de la cour d’école.

Comme le mur renvoie presque toujours la balle, il s’agit d’une manière idéale de pratiquer les services, la coordination, la concentration et le jeu de jambes. Vos enfants pourront ainsi mieux comprendre comment placer leur corps dans l’espace et répondre à la balle avant de jouer l’un contre l’autre... ou contre vous!

Profitez de l’été pour initier toute la famille au tennis en assistant, entre autres, au week-end de la famille IGA (6 et 7 août) qui donne la possibilité à tous, des plus petits aux plus grands, d’entrer sur le site du tournoi l’Omnium Banque Nationale gratuitement et de profiter d’une panoplie d’activités.