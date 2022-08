Déclinaison estivale en 3 couleurs

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Sélection de bonnes bouteilles estivales

1. Un délicieux rosé provençal issu d’une culture biologique

Coteaux d’Aix-en-Provence 2021

Château Revelette

Provence - France

Code : 13212002

Prix : 21,80 $

Disponibilités : + de 360 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une salade de tomates, de betteraves ou de légumes croquants.

Toute la gamme des vins de Peter Fisher, l’homme derrière le fameux Château Revelette situé au nord de Marseille et d’Aix en Provence, sont bons à en « lécher sa coupe »! Ce rosé est à la fois invitant sur le plan olfactif, mais également gras et onctueux en bouche. Et que dire de sa finale aussi persistante que désaltérante. Du super rosé! Impeccable dès maintenant ou lors des 2 années suivant son achat.

2. Un vin de macération (vin orange) du magnifique terroir sicilien

Terre Siciliane 2021

Radice - Vino Lauria

Sicile - Italie

Code : 14420410

Prix : 26,55 $

Disponibilités : + de 360 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.4 gramme

Servir à 12-13 degrés Celsius

À déguster avec : des mets asiatiques à base de poulet, de gingembre, de crevettes, d’orange, de sésame, de nouilles croustillantes, de noix et/ou de citron confit.

Ce 100 % catarratto (cépage blanc que l’on retrouve abondement en Sicile) est une très belle trouvaille. Les peaux des baies de raisins ont macéré pendant quelques jours avec le vin, ce qui apporte au produit une coloration orangée mais également un peu plus de texture, de gras en bouche ainsi qu’une agréable dose d’amertume. Ne faites pas l’erreur de le servir trop froid et il vous le rendra bien. Il tiendra encore 3 ou 4 ans à l’horizontal dans votre cellier.

3. Un rouge toscan aussi généreux que savoureux

Chianti Classico 2020

Castellare di Castellina

Toscane - Italie

Code : 14426379

Prix : 26,80 $

Disponibilités : + de 360 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : quelques pointes de focaccia ou une assiette de pâtes en sauce tomate.

Ce joli, réussi et épanoui vin italien est principalement fait de sangiovese. On aime son profil envoûtant, charmeur, racoleur et fort séduisant. C’est mûr, solaire, précis, sudiste, sans lourdeur ainsi que juste assez boisé. Il se déguste bien dès maintenant mais il sera encore meilleur dans 2 ou 3 ans. Les plus patients oseront le conserver jusqu’à 6-7 années en cave.