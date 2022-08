Journée internationale du chat : 10 raisons d'en adopter un dès maintenant

En ce 8 août, Journée internationale du chat, c'est l'occasion parfaite pour les amateurs de félins d'envahir le Web de photos de leur progéniture ou encore de convaincre ceux qui n'ont pas encore cédé à la tentation d'adopter un chat. Voici 10 raisons de vous lancer, dès maintenant !

La Journée internationale du chat se tient chaque année le 8 août. Cette célébration a été lancée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux (International Fund for Animal Welfare, IFAW) dans le but de prendre soin et de protéger les droits des félins.

1. Ils aiment inconditionnellement

Les chats aiment inconditionnellement et avec loyauté ; ils ont juste leur propre façon de le montrer.

L'amour d’un chat pour son maître serait en fait similaire à celui d’un bébé pour ses parents ou d’un chien pour son maître.

2. Pour votre santé psychologique

Selon une étude australienne, les propriétaires de chats ont une meilleure santé psychologique que les personnes qui n'ont pas d'animaux domestiques.

D’après les résultats de ces recherches, ils seraient plus heureux, plus confiants, moins nerveux, profiteraient d’un meilleur sommeil, et d’une meilleure capacité à se concentrer.

3. Parce qu'il peut être indépendant, selon la race

Contrairement aux chiens, les chats font généralement preuve de beaucoup plus d'indépendance. Autrement dit, vous n'aurez pas à vous en occuper autant qu'un chien.

Si vous travaillez à temps plein ou vos enfants ont un horaire très chargé après l’école, vous avez besoin d’un animal familier qui est à l’aise de rester seul plusieurs heures à la maison.

Même s’ils aiment leur temps de qualité passé avec leurs êtres humains, les chats indépendants, comme le bleu de Russie ou le persan, sont parfaitement heureux de s’amuser seuls avec des jouets et de faire beaucoup de siestes lorsque vous êtes absent.

Cependant, vous ne pouvez pas complètement les ignorer. Ils ont tout de même besoin de jouer avec vous, de se faire cajoler et d’obtenir votre attention.

4. Pour donner une seconde chance à un chat de la SPCA

Si vous adoptez un chat à la SPCA, voilà une bonne façon de faire votre BA en ce monde !

Vous avez le pouvoir de littéralement sauver la vie d'un chat plutôt que de vous rendre dans une animalerie... C'est un pensez-y bien!

5. Parce qu'il vous fera du bien

Des chercheurs américains ont réussi à démontrer dans des études que les chats faisaient baisser le niveau de stress de leurs propriétaires.

Caresser un chat fait augmenter la production d'hormones du bonheur, tandis que la production d'hormones du stress diminue. Le ronronnement du chat intensifie encore plus l'effet de relaxation.

En d'autres termes : avoir un chat, c'est bon pour la santé, à condition de ne pas avoir d’allergie bien sûr...

6. Pour ne plus jamais dormir seul•e

Existe-t-il meilleur compagnon pour dormir qu'un chat ? Dormir aux côtés de son chat comporte plusieurs aspects bénéfiques, pour vous et votre félin.

Le ronronnement et la proximité de votre boule de poils exercent un effet apaisant sur le système nerveux.

Pour dormir avec votre chat sans souci d'hygiène, brossez-le régulièrement et traitez-le contre les parasites tels que les puces et les tiques.

7. Pour se sentir moins seul à la maison

Avoir un chat à la maison signifie aussi compter sur une présence... féline ! Cette petite boule de poil deviendra vite un « colocataire » à part entière et prendra rapidemnt sa place.

Il va développer ses habitudes de vie, ses endroits préférés où faire la sieste, il va vivre avec vous, ce qui est très agréable pour une personne seule qui le sera presque instantanément beaucoup moins.

8. Pour se pratiquer en vue d'avoir un enfant un jour

Il y a (bien entendu) tout un monde entre un bébé et un chat, mais... Ça ne change pas le fait que les deux sont sous votre responsabilité et cet adoption pourrait vous faire réaliser bien des choses en prévision d'avoir un enfant dans le futur.

Cela va peut-être vous conscientiser à ce à quoi ça peut ressembler que de prendre soin au quotidien d'un autre être vivant.

9. Parce qu'il responsabilise les enfants

Les chats sont d'excellents animaux de compagnie pour les enfants, car ce sont des êtres affectueux, tendres, joueurs, câlins, sensibles qui sauront apprécier et se faire apprécier des petits humains. Ces derniers, quant à eux, apprennent beaucoup au contact des chats.

C'est aussi, pour l'enfant, un compagnon de jeu idéal. Il pourra lui lancer des boulettes de papier ou jouer avec un grelot entre deux indispensables siestes félines. Cela permet notamment de le responsabiliser en lui confiant des tâches associées à la routine de l'animal. Par exemple, il s'occupe de lui donner ses croquettes ou de changer sa litière périodiquement.

Le chat pourra aussi devenir pour l'enfant une sorte de confident à qui il va pouvoir confier ses secrets, ses joies et ses peines.



10. Pour ne plus devoir aller dans un café de chats pour avoir une interaction entre humain et félin

Si vous pouvez compter sur un chat qui est vôtre à la maison, plus besoin de vous rendre dans des cafés félins pour pouvoir interagir avec ces belles petites bêtes !

Vous en retirerez les mêmes avantages cités ci-haut, mais cette fois à domicile, sans devoir vous déplacer.