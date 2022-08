Journée internationale des populations autochtones : nos suggestions littéraires

À l’occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, l'équipe de Salut bonjour vous présente ses recommandations de lecture qui révèlent toute la richesse et le grand talent des cultures autochtones du Québec.

Découvrez ci-dessous des romans, recueils et livres qui mettent de l'avant la littérature des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout au Canada.

1. Le vent en parle encore, Michel Jean

À quatorze ans, Virginie, Marie et Charles sont arrachés à leurs familles sur ordre du gouvernement canadien. Avec les autres jeunes du village, ils sont envoyés, par avion, dans un pensionnat perdu sur une île à près de mille kilomètres de chez eux pour y être éduqués.

On leur coupe les cheveux, on les lave et on leur donne un uniforme. Il leur est interdit de parler leur langue. Leur nom n'existe plus, ils sont désormais un numéro.

Soixante-dix-sept ans plus tard, l'avocate Audrey Duval cherche à comprendre ce qui s'est passé à Fort George, l'île maudite balayée par l'impitoyable vent du large, et ce qu'il est advenu des trois jeunes disparus mystérieusement.

Une histoire où l'amour et l'amitié offrent les seuls remparts contre les agressions et la violence.

Prix: 14,95$

2. Une dose de rage, Angeline Boulley

Daunis, 18 ans, vit sur la réserve ojibwée de Sault-Sainte-Marie, dans le Michigan. Blanche par sa mère, autochtone par son père, elle n'a jamais vraiment trouvé sa place et rêve d'un nouveau départ à l'université.

Mais un soir de fin d'été, son monde s'écroule. Sa meilleure amie Lily est assassinée sous ses yeux, et Jamie, le nouvel élève du lycée, dont Daunis s'était rapprochée, lui révèle qu'il est agent fédéral sous couverture, chargé d'enquêter sur le trafic d'une nouvelle drogue mortelle.

En quête de justice pour son amie, et pour protéger sa communauté, Daunis accepte de devenir informatrice du FBI. Elle plonge ainsi dans le mensonge pour mieux mettre au jour la vérité...

Prix: 29,95$

3. L'ère des réserves routières, Katherena Vermette et Scott B. Henderson

Echo Desjardins, Métisse de 13 ans, habite Winnipeg, au Manitoba.

Lors d’un cours sur l'histoire des Autochtones au début du 19e siècle, Echo se transporte dans le passé, jusqu’à devenir témoin privilégié de sa propre histoire, l’histoire méconnue des Métis du Canada.

Prix: 19,95$

4. Neiges rouges, François Lévesque

Soupçonnant un trafic de stupéfiants, le poste de la Sûreté du Québec de Nottaway dépêche Vincent Parent et son partenaire Antoine Lemay au domicile d'Anna Wabanonik, dont le dossier criminel est vierge. Mais à leur arrivée, l'Autochtone et Kanti, sa fille de quatorze ans, surprennent les policiers en s'enfuyant en raquettes à travers les forêts enneigées.

À la suite d'une pénible poursuite — le froid est mordant et les agents sont mal chaussés —, le drame survient : sans l'ombre d'un geste menaçant de la part d'Anna, Lemay pointe une arme sur elle et l'abat. Horrifié, Parent, qui a remarqué que le revolver utilisé n'est pas le Glock de service de son collègue, exige des explications. « Écoute, Vincent. J'ai une femme, j'ai deux beaux p'tits gars... Y'est pas question qu'une guidoune vienne scraper ça », lance-t-il en redirigeant son arme vers Parent.

Une semaine plus tard, Vincent Parent, qui a été plus rapide — et précis! – que Lemay, se remet de ses blessures. Or, si l'enquête menée par le sergent-détective Jean-Pierre Vadeboncœur, du Service de police de la Ville de Montréal, confirme qu'il a agi en situation de légitime défense, deux questions monopolisent son esprit : que signifient les dernières paroles de Lemay, et où diable, en plein hiver, a pu se réfugier la jeune Kanti, dont on a perdu la trace depuis la mort tragique de sa mère?

Prix: 15,95$

5. Wapke, Michel Jean

Wapke – « demain » en langue atikamekw – est le premier recueil de nouvelles d'anticipation autochtone publié au Québec. Quatorze auteurs de nations et d'horizons multiples se projettent dans l'avenir par le biais de la fiction, abordant des thèmes sociaux, politiques et environnementaux d'actualité.

Sous la direction de Michel Jean, Wapke offre un commentaire social souvent saisissant où se dessine l'espoir d'un changement.

Ce recueil contient des nouvelles inédites de Joséphine Bacon (Innue), Katia Bacon (Innue), Marie-Andrée Gill (Innue), Elisapie Isaac (Inuk), Michel Jean (Innu), Alyssa Jérôme (Innue), Natasha Kanapé Fontaine (Innue), J.D. Kurtness (Innue), Janis Ottawa (Atikamekw), Virginia Pésémapéo Bordeleau (Crie), Isabelle Picard (Wendat), Louis-Karl Picard-Sioui (Wendat), Jean Sioui (Wendat) et Cyndy Wylde (Anicinape et Atikamekw).

Prix: 27,95$

6. Rituels et pratiques magiques des Indiens d'Amérique : l'aspiration chamanique de la spiritualité indienne, John Creek

Voici un ouvrage qui livre une vision d'ensemble des rituels et des pratiques magiques communs à plusieurs nations autochtones de l'Amérique.

Le monde secret des chamans qui vous y est dévoilé ouvrira votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives, à des façons différentes de percevoir et d'accueillir la réalité.

Il vous aidera à résoudre certains de vos pro­blèmes et à harmo­ni­ser les aspects matériel et spirituel de votre existence. Adaptés aux besoins de notre civilisation, ces rituels et ces pratiques chamaniques vous seront utiles au quotidien. Laissez-vous enchanter...

Prix: 19,95$

7. Mythes et légendes des Indiens d'Amérique du Nord, Vol. 2. L'homme qui épousa la lune et autres histoires, Alfonso Ortiz et Richard Erdoes

De génération en génération, les récits des Indiens d'Amérique du Nord se sont longtemps transmis oralement. Richard Erdoes et Alfonso Ortiz ont entrepris d'en rassembler un grand nombre, émanant de multiples tribus.

Puisés aux meilleures sources ethnologiques du XIXe siècle ou racontés par des voix contemporaines, ces mythes de la création du monde et des êtres vivants, légendes héroïques et visions prémonitoires sont l'expression de croyances et de traditions, mais aussi d'une philosophie et d'une spiritualité qui ont encore beaucoup à nous apprendre.

Prix: 14,95$

8. Matisiwin, Marie Christine Bernard

« Et puis, ma belle nosim, ma petite-fille, ma Sarah, ma Mikonic, ma Petite-Plume, je te regarde avancer dans ce monde et le prendre à bras-le-corps, et je comprends que tu marches vers ce que nous serons. »

En langue atikamekw, moteskano désigne le chemin parcouru dans les traces des ancêtres. Pour le peuple des Nehirowisiw, c'est un retour vers soi-même pour renouer avec le corps et avec le cœur, la voie qu'empruntera Sarah-Mikonic Ottawa, décidée à faire le trajet à la dernière minute. On la suivra, mais on entendra plutôt la voix de sa kokom, sa grand-mère morte, racontant les histoires entrelacées de toute une lignée de femmes.

Ce roman explore tout de l'identité transmise de femme en femme. Sarah marchera, réfléchira et trébuchera, mais choisira elle-même l'aboutissement de son chemin, celui de matisiwin... vivre.

Prix: 22,95$

9. Ici n'est plus ici, Tommy Orange

Douze personnes convergent, pour diverses raisons, au grand pow-wow d'Oakland.

Jacquie Red Father, sevrée de l'alcool et souhaitant renouer avec la famille qu'elle a abandonnée, Dene Oxandene, rêvant de devenir réalisateur et de tourner un documentaire sur les Amérindiens ou encore Orvil, qui s'apprête à danser pour la première fois en public, font face à des événements dramatiques.

Prix: 13,95$

10. Les rois du Yukon: trois mille kilomètres en canoë à travers l'Alaska, Adam Weymouth

Long de plus de trois mille kilomètres, le Yukon traverse le Canada et l'Alaska avant de se jeter dans la mer de Béring. Chaque été, depuis la nuit des temps, les saumons royaux (ou chinooks) remontent ses eaux pour retourner pondre et mourir sur leur lieu de naissance. C'est l'un des derniers endroits sauvages de la planète.

En entreprenant ce long et difficile voyage en canoë afin d'accompagner les saumons dans leur migration, Adam Weymouth souhaitait constater les effets du réchauffement climatique sur une nature presque vierge et coupée de tout. À terme, c'est l'existence même du saumon royal qui est menacée, mais aussi celle des communautés autochtones qui dépendent de lui, et dont l'auteur dresse un portrait inoubliable.

S'interrogeant sur notre relation de plus en plus complexe avec le monde vivant, il nous offre le récit captivant d'une aventure extraordinaire, et nous invite à une immersion élégiaque au cœur des mystères de la vie.

Prix: 32,95$

