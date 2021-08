Chaussures et accessoires: 10 essentiels de la rentrée pour les enfants

En collaboration avec

Cette année, la rentrée scolaire des enfants s’annonce colorée! Comment leur fournir des articles à la fois pratiques, durables et stylisés qu’ils porteront avec fierté?

La clé est de magasiner dans une seule boutique qui détient tous les essentiels de la rentrée, comme dans l’une des succursales de Chaussures Panda.

L’entreprise québécoise propose non seulement des bottillons, des espadrilles et des chaussures plus habillées, mais également des accessoires comme des sacs à dos, des boîtes à lunch, des coffres à crayons et des accessoires d’hiver en tout genre pour vêtir les enfants de 0 à 13 ans de la tête aux pieds.

Voici les essentiels à mettre sur votre liste pour être prêt au retour à l’école:

1. Les espadrilles pour le cours d’éducation physique

Tournez-vous vers des semelles qui ne marquent pas les planchers, puisque les écoles les exigent généralement afin de faciliter l’entretien ménager. Bien des institutions scolaires demandent également aux parents de fournir une deuxième paire d’espadrilles pour les activités à l’extérieur. Vous pouvez opter pour des modèles à velcros qui permettront de passer plus rapidement d’une paire à une autre!

2. Les chaussures de tous les jours

Votre enfant aura aussi besoin de souliers qu’il portera presque tous les jours. Ainsi, le confort doit être sa première caractéristique. Idéalement, choisissez un style qui s’agence bien avec tous les vêtements de sa garde-robe.

La chaussure noire en cuir souple – ou simili cuir – est souvent tout indiquée en raison de sa polyvalence. Optez pour un modèle de qualité qui résistera jusqu’à la fin de l’année et qui respire (pour éviter la forte transpiration).

3. Écoles privées: l’importance des semelles

Si votre progéniture fréquente un établissement scolaire privé, le port de la chaussure propre noire avec semelle non marquante est obligatoire. D'allure habituellement sobre, elle peut toutefois contenir des détails mode qui la rendent plus dynamique, par exemple avec un tissu texturé ou une attache de forme originale.

4. Les bottillons d’automne

Comme la saison automnale est souvent remplie de surprises (gracieuseté de Dame nature), les bottillons d’automne sont indispensables pour garder les pieds au sec et au chaud, jusqu’à la cheville.

Pour une protection accrue contre l’humidité, vous pouvez ajouter une couche d’imperméabilité supplémentaire, par exemple, sous forme de vaporisateur.

5. Les bottes de pluie

Parce qu’il n’y a rien de plus désagréable que de porter des bas mouillés, les bottes de pluie sont adorées des enfants. En prime, elles sont souvent décorées de couleurs éclatantes ou de jolis motifs.

Certains modèles ont des doublures que vous pouvez retirer: une fois la saison chaude terminée, il suffit d’ajouter celle-ci afin que la botte de pluie puisse servir tout l’automne.

Les accessoires

Vêtir leurs pieds pour la rentrée, ce n’est pas tout! Il leur faut aussi plusieurs accessoires et articles scolaires afin d’être fin prêt, dont:

6. Un sac à dos à la fois léger et robuste qui contient plusieurs compartiments pratiques et adaptés à la taille de l'enfant.

7. Un sac pour les chaussures d’éducation physique afin de minimiser les risques de pertes et d’optimiser le rangement dans la case.

8. Une boîte à lunch durable et lavable afin qu’elle garde fière allure tout au long de l’année. Pour simplifier la composition des lunchs, choisissez un modèle qui contient plusieurs compartiments adaptés aux types d’aliments.

9. Un coffre à crayons souple ou rigide pour le transport des crayons, des gommes à effacer et du taille-crayon.

10. Un tablier de bricolage pour les plus petits, indispensable pour protéger les vêtements pendant les activités salissantes.

Un conseil: magasinez plus tôt que tard afin de trouver tous les éléments désirés à temps. Selon votre budget et vos goûts (ou plutôt, ceux de votre marmaille!), ces éléments se trouvent facilement à un seul endroit, comme chez Chaussure Panda.

Avec ses 22 boutiques à travers le Québec et sa boutique en ligne, l’entreprise québécoise est la destination tout indiquée pour chausser facilement les enfants, du poupon au préadolescent, soit jusqu’à la pointure 8 G. Détenant les plus grandes marques reconnues pour les chaussures, l’un de leurs conseillers spécialisés saura vous guider pour trouver les souliers parfaits pour vos enfants.