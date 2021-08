Petit guide pour préparer un long voyage (et rêver du jour où il se concrétisera enfin!)

Alors que s’amorce tout doucement un retour à la normale, il est tout indiqué de rêver à votre prochaine destination et de planifier cette grande aventure. Et, lorsque ce sera possible de voyager à nouveau, vous voulez être prêt!

Pour être prêt le jour venu, il serait sage de bien préparer votre prochaine destination en amont. Voici un petit guide pour ne rien oublier lors de la planification de ce long voyage.

1. Soyez prévoyant

Quelques semaines avant le grand départ, pensez à prendre une assurance voyage et à vous faire vacciner. D’ailleurs, certains vaccins sont obligatoires selon la destination choisie, en plus de celui contre la COVID-19.

Aussi, certains voyageurs pourraient avoir besoin de résultats médicaux ou de certification de vaccination: il est important de vérifier les exigences à l’entrée et à la sortie du pays visité.

2. Vérifiez les tarifs des billets d’avion des mois à l’avance

Afin de vous assurer d’avoir le meilleur prix, mais aussi pour vous aider à consolider votre budget, vérifiez les prix des billets d’avion quelques mois à l’avance en observant les variations. Cela vous permettra de flairer la bonne aubaine lorsqu’elle se présentera.

3. Créez votre itinéraire

Getty Images

Faites vos recherches en gardant en tête les lieux et les activités qui vous plaisent, voyez comment vous pouvez organiser votre temps pour tout voir. Le déplacement entre chaque endroit doit aussi être planifié: location de voiture, transport en commun, marche, etc. Les endroits où dormir doivent aussi être réservés à l’avance (à moins d’aimer le risque et de vous retrouver dans un hôtel sans étoile).

4. Faites un budget détaillé

Getty Images

Faites vos calculs pour établir la somme que vous devrez débourser pour ce voyage de rêve: nourriture, hébergements, activités, vols, locations, etc. Ajoutez au moins 10 % de plus pour les imprévus: les repas gastronomiques, les tours guidés, l’achat de souvenirs, etc.

N’oubliez pas d’inclure dans ce budget les dépenses liées à votre «vie régulière», surtout si vous partez plus de deux mois. Heureusement, il est désormais facile de gérer le tout à distance et d’informer notre banque ou toute autre entreprise de notre absence en un coup de fil ou un courriel.

5. Planifiez votre absence

Avant d’acheter vos billets d’avion et de réserver les chambres d’hôtel, voyez si un proche peut s’occuper de votre maison pendant votre absence prolongée. Où votre chat sera-t-il hébergé? Quelle âme charitable arrosera vos plantes? Qui s’occupera de ramasser votre courrier?

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à rêvasser au jour où vous pourrez enfin partir à l’aventure, et partager ce bonheur avec ceux que vous aimez!