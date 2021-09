Escapades au Québec: 6 idées d’activités à faire en famille cet automne

En automne, les arbres affichent leurs plus belles couleurs et la température est clémente, alors c’est la saison parfaite pour sillonner les routes du Québec et découvrir une foule d’activités à faire à l’extérieur.

Voici 6 activités pour toute la famille, parfaites pour partir à l’aventure le temps d’une journée ou d’une fin de semaine.

1. Parcours dans les arbres

Avec un territoire qui comprend autant de forêts, le Québec offre un choix impressionnant de parcours d’hébertismes conçus en hauteur, que ce soit D’Arbre en Arbre (Drummondville, Lac-Mégantic et Rouyn-Noranda) ou Arbraska (Rigaud, Rawdon, Mont-Saint-Grégoire, Laflèche, Chauveau, Duschesnais et Shawinigan). C’est le moment de les essayer!

La plupart des entreprises proposent des versions adaptées – et totalement sécuritaires – pour les plus petits: c’est donc une activité idéale à faire en famille. En prime, elle fait bouger!

2. Randonnée en montagne

Vous croyez que les montagnes sont toutes du pareil au même? Détrompez-vous! Il suffit de les gravir pour constater leur diversité: ruisseaux, chutes, vues panoramiques, sentiers parsemés de rochers, etc. Elles ont toutes leurs particularités qui les rendent uniques!

Du mont Albert au mont Tremblant, en passant par le mont Ham jusqu’au mont Saint-Hilaire, ils proposent tous des sentiers pédestres de différents niveaux et bien balisés. Il n’y a donc aucune raison de ne pas en profiter!

Si vous avez eu la piqure de la randonnée, pourquoi ne pas passer la nuit dans une petite auberge et repartir à la découverte d’une nouvelle montagne le lendemain?

3. Visite de fermettes

Les amoureux des animaux seront heureux d’apprendre qu’il est possible de visiter des fermettes et des sanctuaires pour animaux un peu partout au Québec, comme le Ranch Dupont de Shawinigan, l’Alpagas du Domaine Poissant de Mont-Saint-Hilaire et le Familizoo de Saint-Calixte.

Toucher la douce fourrure des alpagas, observer la routine des cochons ou donner le biberon à un bébé cerf: des expériences qui n’ont pas de prix!

4. Cueillette de pommes (ou de citrouilles!)

Incontournable de l’automne, la cueillette de pommes et de citrouilles est une activité populaire chez les petits comme les grands.

Ne vous limitez pas à un seul lieu: pensez à encourager différents vergers, par exemple, pour la cueillette de pommes, vous pouvez essayer La Pommeraie d’Or à Rougemont ou La magie de la pomme à Saint-Eustache et pour les citrouilles, La Courgerie à Lanaudière ou La Ferme Quinn en Montérégie.

Vous verrez que chacun d’eux possède leur singularité comme des balades de tracteurs, des jeux gonflables pour enfants ou la vente de produits frais maison qui mettent la pomme ou la citrouille à l’honneur.

5. Observation des oiseaux migrateurs

À l’arrivée de la saison froide, nos oiseaux québécois se préparent à migrer vers les pays chauds. L’observation de leur envolée éblouissante – alors qu’ils sont des centaines, voire des milliers – peut se faire, entre autres, à partir de la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente de Saint-Joachim ou au Centre d’interprétation de l’Étang Burbank de Danville. Une activité originale et plus grande que nature!

6. Visite de lieux effrayants

Envie de vivre quelques sensations fortes lors de votre prochain road trip à l’approche de l’Halloween?

Proposez aux enfants une visite au Village hanté du Village québécois d’antan de Drummondville. Ils seront à la fois curieux et excités de découvrir ce nouveau lieu à l’apparence lugubre et mystérieuse. Les vieilles maisons d’autrefois décorées sont parfaites pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween.

À Montréal, le Festival de la frayeur à La Ronde connait un succès année après année. Pour l’occasion, le parc d’attractions est envahi de diverses créatures toutes plus effrayantes les unes que les autres.

Dans la Capitale-Nationale, Les Promenades Fantômes nocturnes sont une manière divertissante et unique d’explorer le Vieux-Québec.

