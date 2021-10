Saison des rhumes: 5 trucs pour prévenir les petits maux des enfants

Qui dit rentrée scolaire dit aussi retour des rhumes et autres petites infections qui se propagent à la vitesse grand V entre les murs de l’école ou de la garderie.

Bien qu’il soit tout à fait normal chez les enfants d’avoir le rhume (un enfant attrape en moyenne 5 à 6 rhumes par année!), il n’est jamais drôle de voir vos tout-petits malades – sans compter le fait de devoir vous absenter du travail ou reporter vos activités.

Heureusement, il existe plusieurs moyens simples et efficaces pour prévenir les infections des voies respiratoires supérieures – rhume, mal de gorge, otite, etc. – chez les enfants. Mais du côté des produits, il en existe qu'un au Québec: HelixiaMD Enfants Natural DefenseMD.

Voici 5 trucs à essayer cette année pour vous aider à affronter la saison des rhumes haut la main!

1. Adopter un mode de vie sain

Getty Images/iStockphoto

Le meilleur moyen de prévenir les maladies pendant la saison des rhumes – et tout au long de l’année – est de privilégier un mode de vie sain et équilibré. Pour ce faire, tentez d’intégrer ces bonnes habitudes à votre quotidien:

- Assurez-vous d’avoir un sommeil réparateur en vous couchant à des heures fixes et en dormant un nombre d’heures suffisant;

- Mangez sainement et consommez le plus de fruits et légumes possible;

- Bougez tous les jours (faire de l’exercice, jouer à l’extérieur, etc.).

2. Chasser les microbes de la maison

Getty Images

Si la pandémie nous a appris une chose, c’est bien l’importance de se laver les mains et de nettoyer les surfaces pour garder les germes à distance!

Dès leur plus jeune âge, inculquez à vos enfants l’habitude de se laver les mains fréquemment et prenez le temps de leur expliquer comment procéder à un nettoyage efficace.

Pour les plus vieux, pourquoi ne pas les mettre à contribution en leur lançant le défi de nettoyer le plus de surfaces et d’objets possible? La chasse aux microbes peut commencer!

Malgré tous vos efforts de propreté, il est aussi utile de rappeler aux enfants d’éviter qu’ils portent leurs mains à leur nez, leur bouche ou leurs yeux. Mieux vaut prévenir que guérir!

3. Choisir le bon produit

Il existe un seul produit au Québec de source naturelle à offrir une protection proactive sécuritaire contre les infections récurrentes des voies respiratoires supérieures (rhumes, maux de gorge et otites) chez les enfants et qui aide à en réduire la fréquence: le tout nouveau HelixiaMD Enfants Natural DefenseMD.

Ce produit, qui s'adresse aux enfants âgés de 3 à 10 ans, permet une diminution des rhumes de plus de 40 % et des otites de près de 60 % – études à l’appui (Sapena 2015)!

Revoyez juste ici notre chronique C'est bon à savoir sur le sujet:

Cette nouveauté de la famille Helixia, bien connue et appréciée des Québécois, propose une efficacité et une sécurité cliniquement éprouvées pour une utilisation à long terme, c’est-à-dire en étant consommées sur une base quotidienne pour une période de trois à six mois avant la saison des rhumes (d’août à décembre).

Un geste simple à intégrer à votre routine matinale pour être prêt à affronter la saison des rhumes sans crainte!

4. Garder ses distances

Getty Images/iStockphoto

Bien qu’il soit difficile de refuser des invitations, il est important de limiter les contacts avec des personnes infectées si vous souhaitez diminuer les risques d’infection au minimum.

5. Éviter la propagation

Getty Images

Si votre enfant contracte malgré tout un rhume, réduisez le plus possible ses contacts avec les autres pour éviter la propagation. Montrez-lui aussi comment tousser et éternuer dans le creux de son coude et rappelez-lui de se laver les mains plus souvent en période de maladie.

Soyez proactif et faites l’essai d’HelixiaMD Enfants Natural DefenseMD en l’incluant dans votre routine dès aujourd’hui!