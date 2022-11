Découvrez le tout premier voyage de Jonathan Garnier qui lui a donné la piqûre pour l’aventure

Partir à l’aventure à 18 ans, ça forme la jeunesse et les papilles! Le chef cuisinier et chroniqueur Jonathan Garnier nous plonge dans l’un de ses meilleurs souvenirs de voyage, soit un périple européen entre la France et Londres. Vous découvrirez, entre autres, comment il a fait le plein d’expériences et de bouffe de rue avec son meilleur ami. Un voyage qui l’a résolument marqué!

