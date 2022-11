Saison de la grippe : ce que vous devez savoir pour vous protéger adéquatement

À l’approche de la saison de la grippe, il est recommandé de vous protéger adéquatement si vous êtes jugé comme une personne à risque.

Même si la COVID-19 circule beaucoup depuis les dernières années, la grippe existe encore, c’est pourquoi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) sensibilise actuellement la population à la vaccination contre la grippe pour réduire les hospitalisations et les décès associés à ce virus.

Les personnes jugées plus à risque de présenter des complications de la grippe sont notamment celles vivant avec des troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques, des troubles hépatiques ou rénaux, le diabète ou un système immunitaire affaibli – consultez la liste complète des maladies chroniques reconnues dans le cadre du Programme de vaccination contre la grippe du gouvernement du Québec.

Les personnes âgées de 75 ans et plus et les femmes enceintes font également partie des clientèles pour qui le vaccin est recommandé.

Afin de diminuer les risques de contamination, les proches habitant sous le même toit que les personnes plus vulnérables, incluant les parents d’enfants de moins de 6 mois et les travailleurs de la santé, devraient également se prévaloir de la vaccination contre la grippe.

Toutes les personnes visées peuvent prendre rendez-vous dans une clinique de vaccination cet automne. À noter qu’il est possible de recevoir le vaccin contre la grippe et la dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 au cours de la même séance de vaccination.

Symptômes et transmission

Getty Images

Le virus de la grippe s’accompagne souvent de fièvre, de toux, de douleurs musculaires et d’une grande fatigue. D’ailleurs, chaque année au Québec, on dénombre environ 6 000 hospitalisations liées à des complications de la grippe et 300 personnes en décèdent. Environ 90 % de ces décès surviendraient chez des personnes âgées de 75 ans et plus.

Hautement contagieuse, la grippe se transmet notamment lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Les personnes qui ont la grippe doivent éviter les contacts directs avec les personnes plus à risque. La transmission par une surface dure – téléphone, interrupteur, manette – peut aussi être une source de propagation. Afin de diminuer les risques de contagion, il est conseillé de se laver fréquemment les mains.

La vaccination demeure la meilleure protection contre les complications de la grippe. Il est donc recommandé aux personnes à risque de présenter des complications et à leur entourage de se prévaloir de ce moyen de prévention qui leur est offert gratuitement dans toutes les régions du Québec.

Pour prendre votre rendez-vous afin de vous faire vacciner, visitez le site Web Québec.ca/vaccingrippe.