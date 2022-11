L'Équipeur offre des bottes antidérapantes

C'EST BON À SAVOIR - L'hiver, le froid, la neige, la glace... tout ceci est presque à nos portes!

Pour vous aider à prévenir les chutes et les dérapages lors des intempéries, l'Équipeur offre une gamme de bottes qui vous aidera à marcher avec assurance sur la glace avec l'aide de la technologie antidérapante, exclusive, IceFX®.

Les semelles deviennent antidérapantes sur les surfaces glacées grâce à un design innovant qui fournit une meilleure adhérence au sol. Puisque son composé de caoutchouc est plus souple et plus flexible, les semelles ne durciront pas avec le froid et cela améliorera la traction au sol lors de la marche.

Pour plus d’informations, visitez https://www.lequipeur.com/fr/icefx.html