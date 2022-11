Les 3 signes astrologiques les chanceux de novembre 2022

Le mois de novembre n'est pas encore entamé que, déjà, on ressent ses énergies nous chatouiller le plexus solaire. Intense... c'est le mot à retenir pour les 31 prochains jours. Mais, certains signes astrologiques réussiront à tirer leur épingle du jeu. Les voici!

Le mois d'octobre est passé en coup de vent. L'énergie de la Balance a su nous insuffler une impression de légèreté. Si les dernières semaines nous ont permis de nous connecter aux autres, celles qui suivront seront davantage tournés vers l'introspection.

Dominé par le signe du Scorpion, le mois de novembre aura pour thème la réflexion et la transformation. Ce signe fixe d'eau est à l'aise à naviguer dans ses propres «noirceurs», car il sait qu'il en sortira complètement transformé.

Les 3 signes astrologiques les plus chanceux de novembre

Cancer

Les planètes sont bien alignées pour les natifs du Cancer, qui passent un mois des plus agréables. Ce mois-ci, ce signe d'eau apprendra à faire confiance à son instinct, à faire valoir ses qualités, mais aussi à exprimer haut et fort ses désirs. Cette ferveur aurait de fortes chances de permettre à un nouveau projet de voir le jour. Sur le plan plus personnel, le Cancer sera avantagé par les planètes Jupiter et Venus, qui le pousseront à approfondir une relation ou à concrétiser un projet à deux.

Lion

Ce mois-ci, le Lion est dans son élément. Jusqu'au 23 novembre, la famille et la maison seront les grands thèmes qui le préoccuperont. D'ailleurs, une transformation ou une avancée est à prévoir en ce qui a trait à ce domaine. L'énergie du Scorpion, qui le force à vivre un peu plus en retrait qu'à l'habitude, lui fera un très grand bien. Il débordera d'énergie!

Scorpion

Le Scorpion nage en pleine quiétude. Il savoure chaque jour où le Soleil brille en son signe. Il contemple, analyse et... évolue! Ce signe d'eau n'a pas peur d'aller au fond des choses pour améliorer certains aspects de sa vie. Cette période de l'année est l'occasion parfaite pour réfléchir à ses ambitions et à ses désirs.