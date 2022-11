Voici des huiles végétales produites au Québec à intégrer dans votre assiette

Saviez-vous que plusieurs huiles végétales sont produites ici même au Québec et qu’elles offrent un accord idéal avec une variété de mets? En cuisine, osez remplacer l’huile d’olive par ces délicieux produits à saveur locale!

Méconnues et peu consommées, les huiles de caméline, de chanvre, de lin, de tournesol et de canola sont fièrement produites par des Producteurs de grains des quatre coins du Québec.

Tout comme votre traditionnelle huile d’olive provenant de la Grèce ou de l’Italie, ces huiles pressées à froid offriront de délicieuses saveurs à vos plats. C’est sans oublier qu'elles contiennent des éléments nutritifs pour la santé et, surtout, qu’elles sont locales. Que demander de mieux?

Découvrez ces 5 huiles végétales aux bienfaits variés et aux saveurs recherchées à utiliser en cuisine:

L’huile de caméline

Getty Images

Elle se démarque par sa forte teneur en oméga-3 et en antioxydants naturels ainsi que par son goût de sésame et de noisette auquel s’ajoutent des arômes herbacés. L’huile de caméline est donc idéale autant pour la cuisson des aliments que pour la préparation de vinaigrettes qui rehausseront vos salades. D’ailleurs, les grands chefs du Québec sont de plus en plus nombreux à mettre en vedette cette huile légère et subtile.

L’huile de chanvre

Getty Images/iStockphoto

Offrant une proportion idéale entre oméga-3 et oméga-6, l’huile de chanvre représente un autre choix pour profiter d’une alimentation équilibrée. Bien qu’elle soit déconseillée pour la cuisson des aliments – puisque ses nutriments et ses saveurs seront rapidement éliminés –, cette huile végétale d’une belle couleur verte permettra de relever les saveurs d'une salade ou d’une soupe.

L’huile de lin

Getty Images

Alliée précieuse de votre santé, l’huile de lin est la plus riche en oméga-3 et sa consommation régulière contribue à réduire le cholestérol sanguin, en plus d’améliorer le transit intestinal. En cuisine, cette huile dorée apportera de délicieuses saveurs de noisette dans la création d’une vinaigrette, d’un pesto ou dans l’assaisonnement d’un tartare de poisson. Évitez toutefois de l’utiliser pour la cuisson des aliments en raison de son fort pouvoir oxydant.

L’huile de tournesol

Grâce à son goût neutre et à sa bonne tolérance à la chaleur – à condition d’opter pour une version à teneur élevée en acide oléique –, cette huile végétale est multi-usage. Ainsi, vous pourrez l’utiliser autant pour monter une mayonnaise que pour créer une vinaigrette ou pour frire des légumes. Riche en vitamine E et en oméga-6, l’huile de tournesol contribue également à une bonne santé cardiovasculaire.

L’huile de canola

Getty Images

C’est probablement l’huile végétale d’ici la plus connue et la plus répandue dans les cuisines canadiennes. Son goût neutre et sa bonne tolérance aux températures élevées font de l’huile de canola un produit de prédilection pour la cuisson quotidienne des aliments. De plus, son riche apport en gras mono-insaturé et en vitamine B a un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire.

De la cuisson des aliments à la préparation de vinaigrettes, cuisinez sainement tout en encourageant les Producteurs de grains du Québec en achetant les huiles végétales produites fièrement ici.