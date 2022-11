Les meilleurs bottes d'hiver pour chien

C'est vrai, certaines races de chien sont mieux adaptées pour affronter les hivers québécois. Malgré tout, il faut s'assurer de protéger les parties du corps les plus sensibles aux engelures : les pattes. Voici les meilleures bottes d'hiver pour chien.

Lors d'une promenade par temps froid, il faut être attentif au comportement du chien afin de s'assurer que son confort soit optimal. Chez un animal, les premiers signes d'engelures peuvent ressembler à une raideur dans les membres, une douleur au toucher ou une décoloration des tissus.

Une fois à la maison, il faut rincer et sécher les pattes du chien afin d'enlever l'excédent de neige et de sel. Durant l'hiver, il est toujours mieux de garder le poil autour des pattes plus courts. Cette méthode empêche la neige de rester prise et facilite le nettoyage.

Avant une promenade, il est possible d'appliquer un baume protecteur, à base de gras végétal ou sous forme de cire, sous les pattes des chiens. Bien que cette protection puisse aider à éviter les engelures, il n'y a rien de tel que d'enfiler des bottes, des bas ou des pantoufles d'hiver pour chien.

Les bottes pour chien vont non seulement protéger des engelures, mais elles vont aussi protéger les coussinets du calcium, des produits antigel et du sel qui s'accumule sur le sol en hiver.

Comment choisir les bottes pour chien?

Pour bien choisir des bottes pour chien, il faut s'assurer que celles-ci moulent les pattes, sans pour autant être trop serrées. Des bottes mal ajustées peuvent causer des blessures et couper la circulation sanguine. Il faut penser à ajuster la grandeur des bottes en fonction de la longueur des griffes.

Il existe plusieurs types de bottes pour chien, comme en nylon, en polar ou en caoutchouc. Il suffit de choisir les bottes qui conviennent à la saison et à l'activité physique du chien.

Quelles sont les meilleures bottes pour chien?

1. Bottes pour chien en polar

Les bottes d'hiver Canada Pooch protègent les pattes du chien contre toutes les intempéries, que ce soit la neige, la pluie ou la boue. Comme elles sont doublées en polar, elle garde le chien au chaud tout l'hiver. De plus, elles sont munies d'une bande Velcro afin de sécuriser la botte autour de la jambe du chien pour ne pas qu'elles tombent durant la marche.

PRIX : 76,91$

2. Bottes pour chien en coton doux

Parfaites pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ces bottes pour chien se lavent à la machine. Il s'agit d'un superbe cadeau pour votre animal de compagnie, qui saura rester au chaud tout l'hiver.

PRIX : 10,18$

3. Bottes pour chien en silicone

Idéales pour les chiens de taille moyenne, ces bottes en silicone pour chien offrent une couverture imperméable complète. Elles gardent les pattes propres et au chaud par beau temps, comme par mauvais temps.

PRIX : 19.99$

4. Bottes pour chien en molleton

Conçues et fabriquées au Canada, les bottes pour chiens Muttluks offrent une large protection.Faites de tissu extérieur en nylon et doublées avec du molleton, ces bottes protègent efficacement contre la glace, la neige, le froid et le sel.

PRIX : 59,99$

5. Bottes pour chien antidérapantes

Facile à enfiler, ces bottes pour chien sont munies d'une large ouverture à couture ainsi que de sangles ajustables et réfléchissantes. De cette façon, les bottes peuvent être ajustées à la taille du chien pour une sécurité maximale. D'ailleurs, elles sont dotées de semelles antidérapantes.

PRIX : 32,99$

6. Bottes pour chien en caoutchouc

Ces bottes pour chien en caoutchouc sont antidérapantes afin d'assurer la sécurité du chien lorsqu'il marche ou court. Elles sont imperméables et donc, résistent à la pluie et à la neige.

PRIX : 16,77$

7. Bottes pour chien en polar

Ces bottes pour chien sont fabriquées avec le même tissu utilisé pour la plongée. Elles offrent donc une excellente résistance à l'eau. Comme elles sont doublées à l'intérieur, elles gardent les pattes au chaud (et au sec) tout l'hiver.

PRIX : 38,99$

8. Bottes pour chien 4 saisons en nylon

Conçues en nylon, ces bottes protègent autant du pavé et sable chaud, que de la glace, de la neige etdu sel. Les semelles flexibles en cuir traité sont confortables et s'adaptent à la forme et au mouvement de la patte.

PRIX : 59,99$