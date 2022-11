ACTUALITÉS - On apprenait hier qu’un important glissement de terrain était survenu dans le secteur de Pierreville dans le centre du Québec.

Une bonne partie de route a été emportée, dont un véhicule. L’automobiliste n’a pas été blessé. 3 résidences se trouvant à proximité ont été évacuées par mesures préventives.

On avait envie ce matin de mieux comprendre le phénomène des glissements de terrain et on en discute avec la professeur au Département de génie civil et de génie des eaux à l’Université Laval, Ariane Locat.