De petits animaux de compagnie faciles d'entretien

L'adoption d'un animal de compagnie doit être mûrement et longuement réfléchi comme ça implique de nombreuses responsabilités. Voici notre TOP 5 d'animaux de compagnie qui nécessitent peu d'entretien et qui soient parfaits pour les enfants.

Ça fait des mois voire même des années que toute la famille vous supplie d'adopter un animal de compagnie ? Et vous n'avez toujours pas succombé à la tentation en raison des responsabilités à long terme que ça comporte ?

Il s'agit effectivement d'une grande décision qu'il ne faut pas prendre à la légère lorsque vient le temps d'agrandir la famille avec un petit animal. Les animaux de compagnie sont devenus un élément essentiel de nombreux foyers et sont aimés partout dans le monde. Gardez en tête qu'ls prennent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent.

Animal de compagnie et enfants

Si vous finissez par dire oui, sachez que les enfants seront surexcités et probablement très heureux d'avoir (enfin) un animal de compagnie à la maison. L’habitude de transmettre amour et respect aux animaux est l’un des plus beaux enseignements pour les enfants.

Toutefois, une fois la nouveauté passée, ils risquent de se préoccuper de moins en moins des besoins de l'animal. C'est là que les parents doivent intervenir pour s'assurer que les enfants comprennent les besoins de leur nouveau confident.

Le choix de l’animal de compagnie pour les enfants doit s’inscrire dans un projet presque familial. Il faut donc bien y réfléchir et planifier les choses.

Petit animal de compagnie facile d'entretien

Dans une vie bien familiale occupée, ce n'est clairement pas le bon moment pour adopter un chien actif ! Heureusement, il existe de nombreux animaux de compagnie nécessitant peu d'entretien avec lesquels vous pouvez toujours vous blottir et bâtir une complicité.

Tous les animaux de compagnie nécessitent une quantité différente d'attention, ainsi que des soins et de l'entretien. Un faible entretien ne signifie pas « peut être laissé seul » tout le temps. Cela signifie cependant que ce sont des animaux de compagnie faciles à entretenir.

En règle générale, ils peuvent se contenter de quelques aliments, d'eau fraîche et d'air, sans avoir besoin de temps de jeu, d'entraînement ou de promenades, par exemple. Ils représentent souvent un excellent point de départ si vous voulez tenter l'expérience d'un animal de compagnie.

TOP 5 de petits animaux de compagnie qui nécessitent peu d'entretien

1. Poisson rouge

L'animal de compagnie le plus facile d'entretien est sans conteste le poisson rouge ! Ce sont des animaux apaisants qui ne nécessitent que peu d'entretien. Selon de nombreuses études, l’observation de poissons rouges s’accompagne d’une baisse de la pression artérielle. Les enfants s'attacheront rapidement, vous verrez.

À part de l'eau propre et de la nourriture, il ne demande rien d'autre. La seule condition requise est de faire en sorte que l’aquarium reste propre. Il doit être nettoyé une ou deux fois par semaine.

2. Hamster

Le hamster est un animal de compagnie adapté à la vie en appartement ou en condo car il est très facile d'entretien. Ils peuvent réellement constituer une belle alternative lorsque l’on cherche des animaux qui requièrent peu d’attention.

Pensez cependant à bien nettoyer sa cage pour éviter le développement de maladies. Il lui faut peu de soins, en général, et il est tranquille et assez docile pour qu’on le manipule doucement, tout en étant amusant à observer, en particulier sur sa roue d’exercice

3. Hérisson

Le hérisson pygmé d'Afrique peut s'avérer un animal de compagnie tout à fait charmant et pas piquant du tout s'il est bien apprivoisé.

Comme il est un grand marcheur, il faudra lui fournir une roue (sans barreau pour éviter les blessures) lui permettant de faire l’exercice dont il a besoin (d’autant plus que l’obésité est un problème de santé fréquent chez le hérisson gardé en captivité).

Il demeure quand même un animal réservé qui a tendance à être méfiant envers les étrangers. Le hérisson reconnaît facilement l’odeur et la voix de son maître. Un peu grognon à ses heures, il n’en demeure pas moins attachant !

Unsplash Siem Van Woerkom

4. Perruche

C’est un oiseau extrêmement sociable, qui adore interagir avec les gens, les autres oiseaux et même d’autres animaux. Il copie souvent les comportements et imite les voix et les sons

Un secret: même s’il imite plutôt que jase, on peut l’entraîner à répondre aux signaux et aux ordres. Une cage spacieuse avec de la nourriture, de l’eau, un perchoir et quelques jouets sonores réfléchissants la rendront heureuse.

5. Reptiles

Parmi les espèces recommandées, pensons aux lézards de différentes variétés, les tortues et certains types de serpents. Un reptile peut être un bon animal de compagnie pour la plupart des familles car il peut être facile et simple de s’en occuper une fois le bon équipement choisi.

Avant de choisir son reptile, les facteurs suivants doivent tout d’abord être considérés : la taille du terrarium, le tempérament, l’espérance de vie, l’alimentation de l’animal ainsi que les soins à apporter à ce dernier.