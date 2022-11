Où trouver les meilleurs draps blancs qualité hôtel

Il n'y a rien de tel que de s'abandonner au sommeil dans les draps immaculés d'une chambre d'hôtel luxueuse. À la recherche de draps blancs, qualité hôtel? Voici où trouver les meilleurs draps blancs.

Comment choisir ses draps blancs?

Les draps sont le premier contact que nous avons avec le sommeil, voilà pourquoi il est essentiel de les choisir avec soin. Sur le marché, vous trouverez cinq tissus distincts, soit le coton, le satin, le bambou, la flanelle et le lin. Chaque tissu possède des propriétés uniques.

Draps en coton : Hypoallergene, le coton est une fibre naturelle reconnue pour ses propriétés résistantes et flexibles. Lorsqu'on les touche, les draps de coton sont moelleux et doux. Le confort variera selon la qualité du coton choisie pour les draps.

Draps en satin : Plus doux et résistants que ceux en coton, les draps en satin sont reconnus pour leur élégance. Prisés par ceux qui ont une peau sensible, les draps en satin n'irritent ni la peau ni les cheveux.

Draps en bambou : Les draps en bambou offrent un environnement de sommeil des plus sains. Hypoallergenes, ils ont des propriétés antimicrobiennes, qui empêchent la prolifération des bactéries.

Draps en flanelle : Extrêmement doux au toucher, les draps en flanelle sont appréciés des plus frileux, car ils gardent au chaud toute la nuit. Ils sont faciles à entretenir.

Draps en lin : Contrairement à ceux en flanelle, les draps en lin gardent au frais toute la nuit. En plus de ses propriétés rafraîchissantes, ils absorbent l'humidité et donc, la transpiration.

Comment garder ses draps blancs?

Pour qu'ils conservent leur teinte d'origine, les draps blancs doivent être lavés avec le plus grand soin. À force d'utilisation (et de transpiration!), les draps blancs ont tendance à jaunir.

Il existe plusieurs trucs et astuces, peu dispendieux, pour redonner aux draps blancs leurs lettres de noblesse. Par exemple, il est possible de les laisser tremper dans un bain de vinaigre blanc ou d'ajouter le jus d'un demi-citron dans la lessive. Les draps seront étincelants!

OÙ TROUVER DES DRAPS BLANCS QUALITÉ HÔTEL

Conçus par une compagnie québécoise, ces draps blancs qualité hôtel sont confectionnés à partir de coton égyptien et de rayonne de bambou. Le raffinement de ces draps n'a d'égal que leur durabilité.

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE CHEZ SIMONS

Simons

Cet ensemble de draps blancs est entièrement fait de coton égyptien à 100 % avec 350 fils au pouce. La douceur pure et soyeuse des draps Swiss Dot est garante de la qualité du sommeil. Dites enfin adieu aux nuits agitées!

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE CHEZ LINEN CHEST

Linen chest

Confectionné dans un coton à longues fibres pour une sensation plus douce et plus luxueuse qui dure, cet ensemble de draps blancs s'agence à n'importe quelle housse de couette.

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE CHEZ LA BAIE

La Baie

Les avantages du satin ne sont plus à prouver! Ces draps blancs soyeux sont fabriqués en microfibre de polyester de qualité supérieure. Ils assurent une légèreté et une sensation de fraîcheur au toucher. La brillance luxueuse du satin donne une touche d'élégance au décor de la chambre à coucher.

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE SUR AMAZON

Amazon

5. Ensemble de draps blancs, Johnson Home

Fabriqué avec en coton 600 fils, cet ensemble de draps blancs de qualité premium offre le confort et la douceur tant recherchés. Respirants, ces draps sont idéals pour ceux qui ont besoin de rester au frais toute la nuit.

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE CHEZ WALMART

Grâce à ses propriétés respirantes et rafraichissantes, cet ensemble de draps blancs en lin promet un sommeil des plus réparateurs, et ce, été comme hiver.

ENSEMBLE DE DRAPS DISPONIBLE CHEZ BRUNELLI