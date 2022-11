Party de Noël de bureau : idées et activités à faire avec les collègues

Il est déjà le temps de commencer à penser à vos partys de Noël de bureau afin de souder une équipe, rallier les troupes et créer des souvenirs mémorables qui feront l'objet d'anecdotes pour la prochaine année. Voici quelques idées et activités à planifier qui feront le bonheur de tout le personnel.

Qu'est-ce qu'on fait pour le party de Noël ? Voilà la fameuse question qui revient année après année. Tout employeur veut faire plaisir aux membres de son personnel.

Le party de Noël du bureau est souvent l'occasion de remercier le staff pour tout le travail effectué dans la dernière année.

On vous présente 5 idées d'activités à proposer pour un party de bureau qui ne peut qu'être mémorable !

Cours de cuisine

Si vous comptez dans votre équipes des foodies, cette idée plaira à coup sûr ! Pour la cuisine, plusieurs entreprises offrent des cours de cuisine comme c'est le cas à la Guilde Culinaire .

Cuisine italienne, petites bouchées italiennes et provençales ou tartares classiques et revisités, sont autant d'options qui s'offent à vous. Ce qu'on adore de cette approche : on peut déguster le fruit de son travail une fois le « boulot » terminé !

Créez une soirée sur mesure selon vos attentes pour que cet événement soit mémorable. Cuisinez un peu ou beaucoup selon vos envies, la formule sera adaptée à la taille de votre groupe.

Compétition culinaire, cours de cuisine, table du chef ou sur mesure, c'est vous qui décidez !

Cours de mixologie

Et si certains sont des abonnés aux habituels 5@7 du jeudi, ils adoreront l'option du cours de mixologie.

Ce type de soirée élaborée sur mesure par des chefs, sommeliers et mixologues animateurs, professionnels et passionnés, vous fera vivre une expérience unique pleine de rires, de convivialité et de partage via Ateliers et Saveurs .

Assurez-vous d’avoir des options sans alcool aussi : les mocktails peuvent être tout aussi délicieux.

Jeu d'évasion

Tanné du party de Noël où se côtoient sandwich sans croûte, jeu de poches et traditionnel échange de cadeaux ? Les jeux d’évasion sont une activité intéressante pour faire ressortir tant l’esprit analytique que la collaboration entre les employés des différents département.

Bien qu’il faille réfléchir et se creuser un peu les méninges, un jeu d’évasion comporte aussi son lot de plaisir. C’est original, divertissant et rassembleur, ça permet d’oublier son quotidien et de se découvrir des talents souvent cachés pour la résolution d’énigmes, la déduction, la logique et l’analyse.

Ils permettent aussi de tisser des liens entre les équipes qui travaillent moins ensemble au quotidien. Si une option thématique de Noël est disponible dans votre région comme c'est le cas chez Défi-Évasion , optez pour celle-ci pour faire de votre party de Noël un hit sur toute la ligne !

Spectacle d'humour

Que votre objectif soit de gâter votre personnel, de remercier vos précieux collaborateurs ou d’impressionner vos clients, le spectacle d’humour est le parfait allié d’un événement corporatif réussi.

Plusieurs humoristes de la relève s’avèrent d’ailleurs d’excellents choix pour un party des fêtes en entreprise.

Au moment où vous lisez ces lignes, Noël vous semble peut-être bien loin, mais il n’est jamais trop tôt pour réserver l’humoriste de votre choix pour le party des fêtes de votre entreprise.

Concert privé

Gâtez les collègues en leur offrant un bon moment de divertissement en chanson après avoir sondé leurs intérêts. Organisez un spectacle de musique privé avec un groupe comme QW4RTZ qui saura épater votre équipe.

Prévoyez du temps après le spectacle pour un meet and greet avec l’artiste. Ce sera un moment mémorable pour vos employés !

Si cette option semble moins réaliste pour votre entreprise, n'hésitez pas à vous associer avec d’autres organisations de votre région pour partager les coûts associés à une telle venue.

Un party de Noël inclusif

Peu importe votre choix s'arrête sur quelle activité, assurez-vous d'organiser un party de bureau qui soit inclusif. Vous avez probablement des employé.e.s dans votre équipe qui travaillent à distance, qui ont des enfants en bas âge ou qui ont des restrictions quelconques? N’oubliez pas de penser à les inclure dans vos activités de bureau pour éviter qu’ils se sentent à l’écart ou qu’ils ne participent pas.

Demandez l’avis de vos employés via un sondage est une belle façon de mieux atteindre vos objectifs, mais retenez que certaines personnes sont plus gênées et n’oseront pas faire part de leur situation.

Votre party de Noël de bureau doit être agréable pour tous et se veut un merci pour l’année qui vient de passer. Alors, assurez-vous que tous pourront avoir du plaisir et qu’ils passeront un moment agréable.