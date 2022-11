Traîneau à chiens : les meilleurs endroits où en faire au Québec

Si vous n'avez jamais vécu une balade en traîneau à chiens, découvrez les meilleurs endroits pour vous initier à cette expérience hivernale des plus authentiques.

• À lire aussi: Les 10 races de chiens les plus rares au monde

• À lire aussi: Camping d'hiver - les plus beaux sites où camper au Québec

Le traîneau à chiens est une méthode inventée par les peuples autochtones du Nord pour se déplacer en hiver. Les premiers explorateurs et trappeurs européens l'ont adoptée, car elle constituait le moyen le plus efficace pour transporter des marchandises sur un terrain recouvert par la neige.

Des équipes de 2 à 12 chiens, voire plus, sont attachées, par paires, à une corde, appelée ligne de trait centrale, reliée au traîneau, permettant aux chiens de le tirer sur la neige.

Les chiens de traîneaux

Le chien Husky, étant un proche cousin du loup, possède une force physique et plusieurs prédispositions au travail de traîne. Il est en fait le meilleur chien pour l'attelage. Grâce à un élevage contrôlé depuis longtemps, son tempérament le rend doux et affectueux.

Unsplash Stephanie Cantu

Il existe cinq races préférées pour accomplir ces tâches, soit le Chien du Groenland, l'Alaskan Malamute, l'Husky de Sibérie, le Chien Inuit canadien et le Samoyède. Aujourd'hui, l'Husky est utilisé comme chien d'attelage davantage pour le divertissement que pour les déplacements.

Saviez-vous qu’un chien de traineau ne maintient pas ses pattes à 37 °C ? En réalité, la température cutanée s’abaisse aux alentours de 0 °C dans les pattes et le museau d’un chien ! Cela lui permet de s’adapter aux conditions hivernales rigoureuses.

Le traîneau à chiens éthique est la pratique de sports de chien de traineaux et de l'élevage de chiens de traineaux où le bien-être du chien est placé au-dessus de tout. Il met l'accent sur le fait d'être un gardien plutôt qu'un « propriétaire ». Les enteprises citées dans cet article assurent prodiguer les meilleurs soins aux chiens de traîneaux.

Depuis 2001, Aventures Plein Air est la référence dans les Laurentides en matière de tourisme d'aventure. Situé en bordure du lac Morency, l'endroit propose des activités aussi bien hivernales qu'estivales, dont le fameux traîneau à chiens.

En quête d'une première expérience ? Rencontrez des « mushers » (nom donné au guide de traîneau à chiens) experts qui vous familiariseront avec tous les aspects du traîneau à chiens. Après votre formation, profitez d'une courte balade en plein air.

De nombreux forfaits sont offerts selon le type d'expérience que vous souhaitez vivre. Optez soit pour l'initiation, l'intermédiaire, l'immersion balade 1 heure ou la demi-journée selon votre prééfrence. Dans tous les cas, vous ferez la découverte de magnifiques sentiers montagneux et enneigés en forêt.

Ouvert de décembre à avril, du dimanche au samedi.

Prix : À partir de 60 $/personne

À partir de 60 $/personne Adresse : 42, rue de la Chaumine, Saint-Hippolyte (Québec) J8A 2N4

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

Pour vivre une expérience inoubliable avec des guides passionnés et de formidables chiens de traîneau, pensez à Kenauk Nature pour une promenade en traîneau à chiens.

Vous en apprendrez plus sur ce moyen de transport au savoir-faire ancestral utilisé chez les peuples nordiques et par d'anciens coureurs des bois. L'endroit possède une meute de 25 chiens huskys d’Alaska qui sont connus pour leur endurance, leur force, leur vitesse et leur docilité. Ces chiens sont des partenaires de travail et sont traités avec le plus grand soin et respect. Le bien-être des animaux est une valeur prioritaire pour eux.

Une excursion en traîneau à chiens vous fera traverser des magnifiques paysages hivernaux et parcourir le territoire de manière à laisser une faible empreinte écologique. Découvrez les beautés de l'hiver québécois en toute simplicité !

Prix : À partir de 125 $/personne (adulte)

À partir de 125 $/personne (adulte) Adresse : 1000 chemin Kenauk, Montebello (Québec) J0V 1L0

Pour en apprendre plus, c'est ICI .

Goûtez cette aventure unique et légendaire dans des sentiers enneigés surplombant le majestueux Fjord-du-Saguenay. Une expérience à vivre en complète harmonie avec les chiens à la Ferme 5 étoiles !

Empruntez des circuits en pleine forêt où vous aurez à apprendre à conduire et freiner l’énergie des chiens de traîneau. Ces excursions en traîneau à chiens sont à la portée de tous, débutants et plus expérimentés. Leur spécialité : vous initier à la conduite de votre propre attelage de chiens de traîneau... Qu'attendez-vous ?

Ouvert de décembre à mars.

Prix : À partir de 92 $/personne (adulte)

À partir de 92 $/personne (adulte) Adresse : 465, route 172 Nord, Sacré-Coeur (QC) G0T 1Y0

Pour en apprendre plus, c'est ICI .

Situé au coeur de l’arrière-pays de Charlevoix, à proximité du Parc National des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, Descente Malbaie vous offre des randonnées, mais surtout des expéditions de plusieurs jours qui sortent de l’ordinaire.

Plus qu’une simple randonnée, vivez un épisode dans la vie d’une meute de huskys, découvrez l’un des plus beaux territoires du Québec, reconnue réserve mondiale de la Biosphère.

Participez à une randonnée ou à une expédition de plusieurs jours, conduisez votre propre attelage à travers les montagnes enneigées, éprouvez un sentiment de liberté que seuls les chiens peuvent vous procurer.

Leurs chiens, issus de très bonnes lignées, et bien entraînés, dressés et très sociables, sauront vous conduire de refuge en refuge en toute sécurité. Toutes leurs randonnées et expéditions en traîneau à chien se déroulent en petits groupes et dans le respect de l'environnement et des chiens.

Prix : À partir de 125 $/personne (adulte)

À partir de 125 $/personne (adulte) Adresse : 316, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs (QC), G0T 1S0

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

Vivez l’authentique hiver canadien et laissez les chiens de traîneau vous emmener découvrir la vie québécoise traditionnelle. Que ce soit pour une durée de une, deux ou trois heures, les expéditions en traîneau à chiens chez Randonnée Mïcklà se déroulent dans les chemins régulièrement entretenus par une motoneige.

Laissez-vous émerveiller par la magie de l’hiver et par ce magnifique manteau blanc qui recouvre la nature dans le Centre-du-Québec. Vous pouvez choisir d’être seul sur votre traîneau (formule VIP) ou à deux. Des guides sont également à votre disposition si vous ne souhaitez pas conduire (à préciser lors de la réservation).

Toutes les randonnées sont effectuées en groupe de plusieurs traîneaux, sous la supervision d’un guide chevronné. L’ambiance est très chaleureuse et aussi idéale pour les couples, les familles et les amis.

Prix : À partir de 85 $/personne (adulte)

À partir de 85 $/personne (adulte) Adresse : 320, route 116 Ouest, Plessisville, QC G6L 2Y2

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

À 50 minutes de Montréal, Kinadapt vous offre ses activités de plein air selon vos intérêts et vos capacités. Sur place, rencontrez leurs 86 huskies et pratiquer la randonnée en traîneau à chiens, le temps d'une simple balade ou durant plusieurs jours d'expédition.

Choississez votre forfait de traîneau à chiens en fonction de l'âge des participants, de leur capacité physique, de leurs intérêts et de la durée souhaitée (1h30, 3h, une journée ou multi-jours.)

Vous aurez droit à un moment précieux avec chaque chien, parfait pour apprivoiser ces êtres vivants incroyables. Vous serez accueillis comme les personnes les plus importantes de la meute. Bref, c'est l'endroit idéal pour les amoureux de la nature et des amis canins à 50 minutes de Montréal !

Ouvert de la mi-décembre jusqu'à la fin du mois de mars, selon les conditions de neige.

Prix : À partir de 150 $/personne (adulte)

À partir de 150 $/personne (adulte) Adresse : 1800 Rue Laurin, Rawdon, QC J0K 1S0

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

À 30 minutes du Vieux-Québec, au cœur de la majestueuse vallée de la Jacques-Cartier, Aventures Nord-Bec vous attend pour vous faire découvrir son paradis blanc en traîneau à chiens. Leurs sentiers sont tapés tous les soirs et tous les matins afin de faciliter la conduite des traîneaux.

Le traîneau à chiens est une activité physique qui se déroule en terrain escarpé à cet endroit. Un cours vous sera donc donné avant de partir pour s'assurer que vous maîtriser bien les notions avant l'expédition.

Prix : À partir de 49 $ + tx (basse saison) / à partir de 55 $ + tx (haute saison, du 23 décembre 2022 au 7 janvier 2023, 17 février au 19 mars 2023)

À partir de 49 $ + tx (basse saison) / à partir de 55 $ + tx (haute saison, du 23 décembre 2022 au 7 janvier 2023, 17 février au 19 mars 2023) Adresse : 4, Chemin des Anémones, Stoneham (Québec) G3C OA4

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

Activité hivernale par excellence, le traîneau à chiens est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie ! Partez en balade en traîneau à chiens sur le site d' Au Chalet en Bois Rond dans Portneuf .

Leur meute de chiens de traîneau est sans aucun doute l’incontournable de la saison hivernale. Il vous sera possible d’apprécier une randonnée tout à fait exceptionnelle ! Vous aurez également la possibilité de visiter le chenil, pour faire connaissance avec les chiens et leur environnement.

À 45 minutes de Québec, venez profiter du grand air, en compagnie des chiens de traîneaux et d’un guide expérimenté, dans l'un des 4 départs quotidien.

Prix : 92 $/personne (13 ans et plus)

92 $/personne (13 ans et plus) Adresse : 325, Rang Saint Jacques, Sainte-Christine-d’Auvergne, Portneuf, Québec G0A 1A0

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

Expédition Wolf offre une balade de traîneau à chiens qui se veut une initiation. Les invités conduisent leur propre traîneau, une équipe de guides accompagne le groupe.

La randonnée en traîneau est d’une durée d’environ 1 heure. L’activité totale est d'une durée d’environ 2 heures. L’activité est offerte en matinée ou en après-midi, 7 jours sur 7.

La saison commence normalement au début décembre et se termine à la fin mars.

Prix : 175 $/personne (adulte)

175 $/personne (adulte) Adresse : 9552, Route 117 Sud, Rivière-Rouge (QC) J0T 1T0

Pour en apprendre plus sur les différents forfaits, c'est ICI .

Pour un séjour d'évasion complètement immersif et éducatif ou pour découvrir la nature de la Mauricie, Galeox Univers est l'endroit tout indiqué pour une balade en traîneau à chiens.

À titre d’entreprise familiale écoresponsable, Galeox Univers place la nature, l’animal et l’humain au cœur de ses préoccupations. Sa propriétaire, la jeune et passionnée Gabrielle, ne vise qu’une chose : vous faire vivre une expérience plein air authentique en accord avec ses valeurs.

Que vous optiez pour une demi-journée ou une escapade complète, préparez-vous à réveiller le musher qui sommeille en vous ! Facilement accessible, ce site se trouve à 2 heures de route de Québec, Montréal et du Saguenay!

Prix : À partir de 90 $/personne (adulte)

À partir de 90 $/personne (adulte) Adresse : 1150, Chemin des Bêtes-Puantes, Trois-Rives (QC) G0X 2C0