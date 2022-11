Comment faire ses lingettes démaquillantes réutilisables maison

Fabriquer des lingettes démaquillantes lavables vous-même, sans machine à coudre, est chose plus que possible. Voilà une belle façon de remplacer les lingettes jetables à peu de coût. On vous dit comment faire !

Si vous êtes déjà convertie aux tampons démaquillants réutilisables depuis un moment, il est peut-être temps de passer à l'étape supérieure, soit celle de confectionner votre propre coton zéro déchet !

Les lingettes démaquillantes lavables fait maison sont très économiques. Elles sont faciles à coudre et très écolo.

Il vous faudra pratiquement rien pour y parvenir. Quelques rebuts de tissu, un bon tissu éponge, un peu de fil et le tour est joué pour votre prochain projet DIY. C’est un exercice simple, qui peut vous prendre moins de dix minutes par lingette.

Matériel nécessaire:

Une paire de ciseaux

Un coupon de tissu éponge

Un coupon de tissu en coton

Une bobine de fil

Une règle

Un mètre de couture

Un feutre effaçable (pour délimiter les mesures sur le tissu)

Des épingles

Vous pouvez utiliser un patron au format PDF gratuit ICI pour vous guider. Il y a deux patrons sur une feuille A4. Utilisez le même gabarit pour les tissus coton et éponge.

Étapes de fabrication :

1. Délimitez des rectangles de 8 cm par 12 cm à l'aide du feutre effaçable et de la règle.

2. Découpez les rectangles de tissu.

3. Répétez ces deux premières étapes avec le tissu éponge.

4. Épinglez le tissu et l'éponge envers contre envers.

5. Délimitez une ouverture de 4 cm au feutre effaçable sur l'un des 4 côtés.

6. Doublez votre fil afin qu'il soit plus solide

7. Assemblez les deux tissus au point arrière et veillez à respecter l'ouverture prévue à 1 cm du bord.

8. Coupez les angles et le surplus de tissu.

9. Retournez la lingette et ajustez les angles au doigt.

10. Rentrez la partie non consue, puis cousez-la au plus près, au point invisible.

11. Coupez le fil.

Vous pourriez aussi décider de faire des tampons démaquillants de forme ronde.

Unsplash

Quel tissu utiliser pour faire des lingettes démaquillantes ?

Vous devez utiliser des tissus doux au toucher, non irritant pour la peau et surtout absorbants. Les tissus micro éponge et éponge de bambou biologiques sont très prisés pour la confection de tampons démaquillants réutilisables.

Vous pouvez utiliser différentes couleurs de tissu en coton pour alterner vos lingettes. Lavez d’abord vos tissus avant de les coudre car le coton peu rétrtécir.

Les lingettes sont faciles à laver à la machine dans un sac filet pour les réutiliser des dizaines et des dizaines de fois.

Un coffret avec le matériel nécessaire

Et si vous avez envie d'acheter tout ce qu'il vous faut dans une seule boîte, c' est aussi possible ! Créez vos propres tampons démaquillants réutilisables à l'aide de ce parfait « Kit je couds mes lingettes démaquillantes : pour un petit geste écolo chaque jour de la semaine ».

Offrez-le en cadeau à une personne créative qui a un souci de réduire son empreinte écologique.

Prix : 14,95$│Disponible chez QUB Livre