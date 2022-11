La pleine lune de novembre affectera ces 3 signes astrologiques

Chaque pleine lune apporte son lot d'émotions, de réflexions et de transformations. Lorsqu'elle est juxtaposée à une éclipse lunaire, la pleine lune exerce une influence plus forte qu'à l'habitude sur chacun des signes astrologiques. Mais, trois d'entre eux seront plus affectés par ce phénomène astral.

La prochaine pleine lune aura lieu le 8 novembre 2022, à 6h02, au Québec. Elle coïncidera avec une éclipse lunaire, ce qui devrait intensifier l'effet qu'elle a sur les êtres humains. Personne ne se transformera en loup-garou, mais certains pourraient avoir plus de mal à dormir, être plus enclins à l'introspection ou ressentir les émotions plus intensément.

La pleine lune en taureau aura pour effet de générer des remises en question importantes dans certains domaines, soit les finances et la maison. Durant ce transit lunaire, nous serons tous influencés par ce signe de terre, qui priorise la stabilité, le confort et la sécurité financière.

Les 3 signes astrologiques affectés par la pleine lune

1. Taureau

Depuis le 22 octobre, le Taureau navigue dans l'énergie de son frère cosmique, le Scorpion. Plus introspectif qu'à l'habitude, le Taureau plongera tête première au fin fond de lui-même, question de régler un inconfort qui l'habite depuis un moment déjà. Quoique bénéfique, cette période risque d'être particulièrement inconfortable pour lui. Un revirement de situation, notamment en ce qui a trait à sa relation avec l'argent, est à prévoir.

2. Lion

La phase lunaire du 8 novembre viendra influencer directement la maison 10 du Lion, liée à la carrière et à l'image publique. Des mises au point importantes sont à prévoir en ce qui a trait à la sphère professionnelle. Pour que cette orientation se déroule en symbiose avec ses désirs, le Lion devra prendre le temps de bien jouer ses cartes, sans rien brusquer. En d'autres termes, il devra calmer le feu intérieur qu'il a l'habitude d'attiser.

3. Scorpion

La pleine lune, combinée à l'éclipse lunaire, imposera des changements importants en ce qui a trait à la vie amoureuse du Scorpion. Les natifs de ce signe astrologique auront un prise de conscience différente sur une sitation, à partir du 8 novembre. Cette nouvelle perspective influencera la façon dont ils entrevoient la relation dans laquelle ils évoluent et, inévitablement, les actions qu'ils prendront dans les jours à suivre.