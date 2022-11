Le chef Jean-François Plante nous prépare une magnifique recette de courge spaghetti à la carbonara

Courge spaghetti à la carbonara

Portions: 4 - Préparation: 5 minutes - Cuisson: 1h20 - Réfrigération : 7 jours - Congélation : Faible - 3 mois

Ingrédients

Une courge spaghetti moyenne

15 ml (1 c. à soupe) d’huile végétale

200 g de bacon épais coupé en dés

3 branches de romarin frais effeuillées

Une grosse gousse d’ail sommairement hachée

Poivre du moulin

250 ml (1 tasse) de crème 35%

2 jaunes d’œufs

150 g de fromage pecorino ou de parmesan râpé

Sel et poivre du moulin au goût

30 ml (2 c. à soupe) de persil plat finement ciselé (garniture)

30 ml (2 c. à soupe) de pecorino râpé (garniture)

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 190°C (375°F).



Étape 2

Couper la courge en deux sur le sens de la longueur. À l’aide d’une cuillère, retirer les filaments et les pépins du cœur. Réserver les deux moitiés de courge sur une plaque à cuisson chemisée de papier parchemin ou de papier d’aluminium chiffonné.



Étape 3

Chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle à frire. Incorporer les lardons et cuire 3 à 4 minutes jusqu’à ce qu’ils deviennent croustillants et qu’ils libèrent leur gras. Ajouter les brins de romarin et l’ail, cuire encore 2 minutes.



Étape 4

Badigeonner l’intérieur des courges de l’huile parfumée au gras de bacon, garnir à parts égales le cœur des moitiés de courge du mélange de bacon. Poivrer du moulin et cuire 1 heure.



Étape 5

Dans un bol, mélanger la crème et les jaunes d'œufs. Remplir l’intérieur des courges du mélange et parsemer de fromage. Remettre au four 15 à 20 minutes.



Étape 6

Laisser tiédir une dizaine de minutes et à l’aide d’une fourchette, gratter délicatement la chair de l’extérieur, vers l’intérieur pour en dégager les fibres, tout en les mélangeant à la sauce. Poivrer généreusement du moulin.



Étape 7

Servir directement dans les demi-courge en plats de partage ou encore dans 4 assiettes à pâtes.