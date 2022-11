Les 5 meilleurs masques chauffants pour les yeux

Si vous avez déjà ressenti une fatigue oculaire, des picotements, des troubles de la vision, une baisse de la capacité à voir de loin ou encore des migraines après avoir passé plusieurs heures devant un écran, vous souffrez peut-être de sécheresse oculaire. Pour y remédier, on fait appel aux meilleurs masques chauffants pour les yeux.

• À lire aussi: Pieds froids en hiver : les pantoufles chauffantes et chauffe-pieds à adopter pour se réchauffer

• À lire aussi: Les meilleurs bas chauffants à avoir cet hiver pour éviter de geler des pieds

La durée quotidienne passée devant des écrans est en constante augmentation, pouvant parfois atteindre plus de 8 heures par jour. Nos yeux sont donc trop sollicités et nous perdons rapidement le réflexe de cligner des yeux.

À titre d'exemple, le nombre de clignements spontanés des paupières diminue considérablement, passant de 15 clignements par minute à 5 fois moins devant un écran.

En adoptant une routine d’hygiène visuelle rigoureuse et en utilisant des produits de qualité, il est possible de mieux contrôler les symptômes de sécheresse oculaire.

L'application d'un masque chauffant pour les yeux

Lorsque l’on souffre de sécheresse oculaire chronique, c’est généralement parce que l’inflammation s’est installée dans l’œil. Les glandes de Meibomius, qui sont responsables de produire l’huile qui compose une partie de nos larmes, peuvent alors s’atrophier.

Pour réduire l’inflammation, il faut faire ramollir, et même faire liquéfier cette pâte. Cela permettra aux glandes situées dans les paupières de se remettre en marche. Comment fait-on cela? En appliquant de la chaleur pendant 5 à 10 minutes à une température de 40 à 41,5 degrés Celsius.

Bien qu’une débarbouillette chaude puisse être efficace pendant quelques secondes, elle ne conserve pas une température assez élevée pour fournir une chaleur suffisante pour atteindre cet objectif. C’est la raison pour laquelle un masque thérapeutique chauffant sera des plus utiles.

Les yeux et leur contour : une zone fragile agressée chaque jour

Extrêmement sollicités au quotidien, faisant face à de nombreuses agressions comme le maquillage ou la pollution, eux aussi ont besoin de repos.

Cette zone sensible étant l’une des premières à afficher notre fatigue et les années qui passent, raison de plus pour en prendre soin et lui offrir le meilleur soin anti-fatigue et anti-stress !

Les masques chauffants pour les yeux vont permettre à ceux-ci de profiter du soin et de la relaxation qu’ils méritent ! En réactivant la microcirculation, la chaleur produite par le masque va permettre la diminution des rides, poches et cernes tout en détendant les traits fatigués. A l’abri des agressions extérieures, vos yeux se reposent enfin, à l’ombre et au chaud.

TOP 5 DES MEILLEURS MASQUES CHAUFFANTS POUR LES YEUX

Véritable masque de sommeil, ce masque chauffant pour les yeux s'adaptent parfaitement à votre visage pour bloquer 100 % de la lumière.

Obtenez un sommeil profond dans n'importe quel environnement et n'importe quelle position grâce à ces lunettes réglables. :es ventouses extra profondes vous permettent de cligner des yeux comme si vous ne portez pas de masque de sommeil.

Cet accessoire est parfait pour les siesteurs d'après-midi, les voyageurs, les dormeurs sensibles, etc.

Courtoisie Amazon

Prix : 49,99 $ / Disponible chez Amazon

Le masque pour les yeux de marque RENPHO est conçu selon les caractéristiques du visage pour un maximum de confort.

Ce masque chauffant vient avec une télécommande et des haut-parleurs intégrés améliorant la détente. Vous pouvez même vous connecter via Bluetooth pour écouter vos propres listes de lecture.

Après utilisation, vous serez totalement détendu et profiterez d'un meilleur sommeil.

Courtoisie Amazon

Prix (en solde): 89,99 $ / Disponible chez Amazon

Le masque chauffant Hompres possède une technologie de chauffage unique en nanotube de carbone qui peut fournir un chauffage instantané en aussi peu que 3 secondes. Ce masque pour les yeux comprend 5 niveaux de chaleur et une fonction d'arrêt automatique après une heure d'utilisation.

En plus de détendre, ce produit soulage les yeux fatigués après de longues heures passées derrière un écran d'ordinateur. Il favorise aussi la circulation sanguine autour des yeux et réduit l'apparence des cernes et des poches, résultant en des cernes et des rides moins prononcées.

Par rapport aux appareils chauffants qui doivent aller au micro-ondes, ce chauffe-yeux conserve une chaleur constante.

Courtoisie Amazon

Prix : 29,99 $ / Disponible chez Amazon

Le masque THERA PEARL combine les vertus curatives du traitement par le chaud et le froid en un masque pratique. Chauffez au four à micro-ondes et tester la température du masque. Chauffez à nouveau cinq secondes à la fois, jusqu’à l’obtention de la température désirée.

Le masque pour les yeux doit être appliqué sur la peau ou sur les paupières fermées pendant tout au plus 20 minutes, ce que recommandent les médecins. Retirez le masque et attendre au moins 20 minutes. Au besoin, appliquez de nouveau pour une période de tout au plus 20 minutes.

Profitez du soulagement extraordinaire des maux et douleurs du quotidien et ressentez-en le bienfait thérapeutique optimal.

Courtoisie Walmart

Prix (en solde) : 7,97 $ / Disponible chez Walmart

Appréciez un soulagement apaisant à chaud ou à froid avec ce masque pour les yeux recouvert d'un tissu en micro similivison doux ! Il soulagera les maux de tête et la douleur causée par la migraine et la fatigue oculaire.

Le petit sac de gel amovible, pouvant aller au congélateur sans danger, aidera à soulager la douleur grâce à une thérapie par le froid.

Il vient avec une télécommande intégrée à DEL avec fonction d’arrêt automatique après 20 minutes d'utilisation.

Courtoisie La Baie