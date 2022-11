Entrevue

Mathieu Cyr et Olivier Martineau s'unissent dans un show complètement déjanté

On reçoit les humoristes Mathieu Cyr et Olivier Martineau. Mathieu et Olivier ont décidé de s’unir pour nous présenter à compter de janvier un spectacle intitulé Avant la fin du monde. Une proposition assez originale dont on a bien hâte de les entendre nous en parler.

La suite de l'entrevue: