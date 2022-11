Plantes d’intérieur: 5 espèces non toxiques pour les humains et les animaux

Avec le temps frais et la noirceur qui s’installent, rien de mieux que de faire le plein de nouvelles plantes pour ensoleiller votre intérieur. Mais attention à bien les choisir afin d'éviter les mauvaises surprises!

Bien que vous puissiez placer vos plantes en hauteur, il est important de savoir que certaines espèces sont toxiques pour les humains et les animaux domestiques lorsqu’elles sont ingérées.

Dans le doute, référez-vous à l’un des 28 marchands Passion Jardins du Québec. Ces experts du «touski pousse» se feront un plaisir de vous conseiller dans l’achat et l’entretien général des différentes plantes offertes en jardinerie.

Voici 5 plantes d’intérieur qui apporteront de la vitalité à votre maison cet hiver:

1. La plante araignée

Shutterstock

Bonne nouvelle pour les jardiniers débutants: la plante araignée (Chlorophytum) s’adapte à une variété de conditions de lumière, d’humidité et de sol. Non seulement ses feuilles en forme de longs rubans sont non toxiques pour les chats et les chiens, mais cette plante d'intérieur est également reconnue pour être l’une des espèces dépolluantes les plus efficaces au monde.

À noter que ce spécimen originaire d’Afrique du Sud appréciera particulièrement l’humidité de votre salle de bain. En matière d’entretien, il vous suffira d’opter pour un terreau de qualité et de procéder à un arrosage régulier, mais modéré. Pensez également à lui fournir un apport en engrais à diluer tout usage.

2. Le calathéa

Shutterstock

Vous aurez assurément un coup de cœur pour le magnifique feuillage zébré ou veiné des différentes espèces de calathéas ou «plante-paon». Présentant de jolies nuances allant du blanc au vert foncé, en passant par le violet et le rose, cette plante tropicale originaire de l’Amérique du Sud se plaît particulièrement dans les zones ombragées.

Capricieux à ses heures, le calathéa a tout simplement besoin d’un sol riche en humus et d’humidité constante. En été, procédez à un arrosage bi-hebdomadaire et passez au mode hebdomadaire, en hiver. Au besoin, vaporisez directement le feuillage avec de l’eau douce.

Vous pouvez également placer une soucoupe de billes d’argile sous le pot. Les billes captent l'eau lors de l'arrosage, et la restituent progressivement en séchant, ce qui crée une atmosphère humide appréciée par beaucoup de plantes vertes.

3. L’haworthia

Shutterstock

Cette petite plante grasse originaire de l’Afrique du Sud, qui regroupe plus de 150 espèces, enjolivera à coup sûr votre bureau ou votre table de chevet. Facile d’entretien, l’haworthia appréciera évoluer dans une pièce lumineuse, mais attention à ne pas l’exposer directement au soleil pour ne pas brûler ses feuilles.

À la maison, misez sur un pot plus large que profond et vérifiez que ce dernier est percé au fond afin de favoriser le drainage.

De plus, cette plante aime être à l’étroit dans son pot, et certaines espèces produisent même de nombreux bébés qui permettent à la plante de s'étaler sur une belle largeur.

4. Le palmier

Shutterstock

À l’exception du palmier queue de poisson (caryota), tous les palmiers sont non toxiques pour les humains et les animaux. Pour apporter une ambiance tropicale à votre chambre ou à votre salon, misez sur un palmier d’arec (dypsis lutescens), une espèce originaire de Madagascar qui peut atteindre jusqu’à deux mètres de haut à l’intérieur.

Pour maintenir un beau feuillage vert, offrez-lui beaucoup de lumière et un peu d’ombre. C’est sans oublier de veiller à ce que son environnement soit toujours humide et suffisamment drainé en vaporisant votre palmier fréquemment, en été, et environ deux à trois fois par mois, en hiver. Finalement, au printemps et en été, misez sur l’ajout d’un engrais liquide afin de faciliter sa croissance.

5. La maranta

Laura Pigeon

Caractérisée par de petites feuilles nervurées ou tachetées, la maranta aussi appelée «plante qui prie» est une espèce qui adorera l’humidité et qui contribuera à dépolluer l’air de votre maison. Cette petite plante, qui peut être cultivée en pot ou en suspension, ajoutera une jolie touche verte à votre décor.

L’arrosage et le taux d’humidité dans l’air seront deux facteurs importants pour le bien-être de la maranta. Ainsi, l’idéal est de lui offrir un espace lumineux, mais sans soleil direct, et de procéder à un arrosage fréquent afin de maintenir son terreau humide ainsi qu’à une brumisation quotidienne de son feuillage.

Faites confiance aux experts des marchands Passion Jardins du Québec pour vous conseiller dans le choix de vos plantes d’intérieur. Et pour découvrir 5 plantes non toxiques plus rares, visionnez le segment télé de Mélanie Grégoire à Salut Bonjour.